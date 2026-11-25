أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ تنطلق غدا مرحلة الدور نصف النهائي من منافسات كأس الاتحاد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي.

وتقام مباراتان غدا في مرحلة خروج المهزوم لتحديد طرفي المباراة النهائية للبطولة، بين فريقي "الحبتور" و"بنسالي"، ثم "المغيرات تمام" و"أنكورا لمار".

تجري منافسات البطولة احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 10 فرق، وينظمها نادي غنتوت، مع نادي دبي للبولو والفروسية الشريك التنظيمي للحدث.

وشهدت المرحلة الأخيرة من الدور التأهيلي على ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو ودبي للبولو والفروسية والحبتور وقراند للبولو، فوز فريق بن دري على فريق ليجاسي دبي 11.5 مقابل 5، وبنسالي على فريق إيكويتي خورشيد 7 مقابل 5.5.

فيما تفوق فريق "الحبتور" على "غرغار" بنتيجة 9 مقابل 4.5، و"المغيرات تمام" على فريق "أنكورا لمار"، 8 مقابل 7، وفريق أبوظبي على غنتوت بنتيجة 7 مقابل 5.