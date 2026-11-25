عجمان في 25 نوفمبر/وام/ اختُتمت اليوم فعاليات النسخة الرابعة من معرض عجمان للفرنشايز، الذي نظمته غرفة عجمان بالتعاون مع رابطة الإمارات للفرنشايز، تحت شعار "لآفاق أوسع"، بمشاركة 30 علامة تجارية من 12 دولة، تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل الأغذية والمشروبات والتعليم والصحة والتكنولوجيا والرياضة وغيرها، بهدف دعم نمو العلامات التجارية واستكشاف فرص التوسع والاستثمار في قطاع الامتياز التجاري.

حضر ختام فعاليات المعرض الذي أقيم في مقر منظومة "ثرا للاستثمار وريادة الأعمال" بعجمان، أعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، ومسؤولون وممثلون عن الجهات والدوائر الاتحادية والمحلية في الإمارة.

وشهد المعرض مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، قدمها خبراء ومختصون في قطاع الامتياز التجاري، وتناولت مقومات النجاح في هذا المجال، وبناء الهوية التجارية، واستراتيجيات التسويق وتعزيز ولاء العملاء، وآليات التوسع الدولي للعلامات التجارية وإدارة سلاسل الإمداد، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتوسع وخطوات التحول إلى نموذج الامتياز التجاري "الفرنشايز".

كما استعرض المعرض فرص التمويل والتسهيلات التي توفرها الجهات المصرفية والبرامج الحكومية المتخصصة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، إلى جانب قصص نجاح وتجارب لعلامات تجارية تمكنت من التوسع عبر نظام الامتياز التجاري، بما يتيح للمشاركين الاستفادة من تجاربها وخبراتها في النمو ودخول أسواق جديدة.

وتضمن المعرض برنامج "Franchise Tank"، الذي أتاح للعلامات التجارية استعراض نماذج أعمالها أمام المختصين والمستثمرين، وتقييم مدى جاهزيتها للتوسع والنمو وفق نموذج الامتياز التجاري.

وقالت جميلة النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض عجمان للفرنشايز 2026، إن المعرض شهد سلسلة من اللقاءات المكثفة بين أصحاب العلامات التجارية والمستثمرين، لبحث فرص التعاون والشراكة، واستكشاف نماذج الامتياز التجاري المتاحة وفرص الحصول على حقوق تشغيلها.

وأكدت أن المعرض يهدف إلى نشر ثقافة الامتياز التجاري، والترويج للعلامات التجارية الوطنية ودعم توسعها وانتشارها في الأسواق، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية وتشجيع رواد الأعمال على تبني نماذج الامتياز التجاري والاستفادة من المشاريع الناجحة.

من جانبهم، أشاد العارضون بالفرص التي أتاحها المعرض للترويج لعلاماتهم التجارية والتواصل المباشر مع المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بالحصول على حقوق الامتياز، مؤكدين أهمية اللقاءات في استكشاف فرص التوسع إلى أسواق جديدة، وبناء علاقات تجارية واستثمارية وتبادل الخبرات مع المشاركين من مختلف الدول.

وشهد ختام المعرض تكريم 11 جهة ومؤسسة، شملت المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، ومصرف عجمان ، ومصرف الإمارات الإسلامي ، ورابطة الإمارات للفرنشايز ، وميدل إيست فرنشايز ، وفرانكورب و امتياز ، وإيم ، وشيف فيصل للاستشارات ، وتاب سنس لينز ، وديستيك باتنت .