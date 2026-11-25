فانغ نغا (تايلاند) في 25 نوفمبر/وام/ تأهل منتخب اليابان إلى الدور نصف النهائي من كأس آسيا للكرة الشاطئية 2026، المقامة حالياً في تايلاند، وذلك بعد فوزه على منتخبنا الوطني 4-3 في مباراة الدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم.

أحرز أهداف منتخب الإمارات راشد يعقوب في الدقيقة الثامنة، وعبدالله البلوشي في الدقيقة 29، وحميد البلوشي في الدقيقة 34، فيما سجل أهداف منتخب اليابان أوتسوكي يوهي في الدقيقتين 12 و22، وتاناكا هاياتي في الدقيقة 24، وتسوبويا ريوتا في الدقيقة 28.

ويلتقي منتخب اليابان في الدور نصف النهائي، يوم الجمعة المقبل، مع منتخب عُمان، الذي تأهل بدوره بعد فوزه على تايلاند بنتيجة 9-3 في الدور ربع النهائي.