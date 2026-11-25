أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ اختتم منتدى صناعة الرياضة أعماله اليوم التي استمرت على مدار يومين بفندق "دبليو أبوظبي"، في جزيرة ياس، بمشاركة القادة الحكوميين، وأصحاب الحقوق والمستثمرين والعلامات التجارية وكبار المتخصصين، بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، عام 2016.

ومن أبرز الأحداث التي تم الإعلان عنها انضمام فريق الإمارات إلى "سيل جي بي" للإبحار الشراعي، كأول فريق من الشرق الأوسط، للمشاركة في الحدث عام 2027.

جاء هذا الإعلان بعد مناقشة بين راسل كوتس المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي "لسيل جي بي"، وبراين لوت رئيس الإتصال المؤسسي في مبادلة.

فيما تم الكشف عن الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين وهي "هانا ميلز" كمديرة وسائقة للفريق، إلى جانب آنطونيو كوزولينو كرئيس تنفيذي.

وشارك في أعمال اليوم كبار القادة من شركة الدار، والمجلس الدولي للكريكيت، والقدية، و "راديا"، وجولة موانئ دبي العالمية، ونادي دبي لسباق الخيل، وجي إم جي، و إيه إس أي سي إس" وتيك توك.

وقالت سالي كورندر، مؤسِّسة سلسلة "سبورت إندستري سيريز"، إنه قبل عشر سنوات، تم إطلاق هذا المنتدى، وشهد القطاع تغيرات هائلة منذ ذلك الحين، لكن أهمية جمع الأشخاص معاً ظلت ثابتة، والطموحات والفرص المتاحة في قطاعنا لا تزال كبيرة.

وأوضحت أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوارات المفتوحة والصريحة، وبناء العلاقات، وإبرام الأعمال التجارية، وذلك بهدف تسريع نمو قطاع الرياضة في المنطقة.

وأعلنت "سبورت إندستري سيريز" عودة فعالية "سبورت إندستري فوروم لايف"، بالتزامن مع بطولة "مبادلة أبوظبي المفتوحة" 2027، بالإضافة إلى حفل توزيع جوائز "سبورت إندستري" في الشرق الأوسط في مايو 2027.