الظفرة في 25 نوفمبر /وام/ فاز القطري ناصر العطية بالمرحلة الثالثة من النسخة الـ35 لرالي أبوظبي الصحراوي 2026 في فئة السيارات، فيما استعاد البرازيلي لوكاس مورايس صدارة الترتيب العام بفارق 6 ثوانٍ، بينما أحرز الإسباني توشا شارينا لقب المرحلة في فئة الدراجات النارية، ضمن المنافسات التي أقيمت اليوم تحت اسم «ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة».

وامتدت المرحلة من السلع إلى مدينة زايد لمسافة 422 كيلومتراً، بينها 300 كيلومتر خاضعة للتوقيت، وشهدت ختام مرحلة الماراثون التي أقيمت على مدار يومين، ضمن الرالي المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وحقق العطية، الفائز بالرالي خمس مرات، أول انتصار له في مراحل النسخة الحالية، متقدماً بفارق 35 ثانية على زميليه في فريق «داسيا» البرازيلي لوكاس مورايس والإسباني بابلو مورينو، فيما جاء الفرنسي سيباستيان لوب وملاحه إدوارد بولانجيه في المركز الثالث بفارق دقيقة و21 ثانية.

وأسهم هذا الفوز في تقدم العطية إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 6 ثوانٍ فقط خلف مورايس، الذي استعاد الصدارة، فيما تراجع الجنوب أفريقي هينك لاتيغان وملاحه بريت كامينغز إلى المركز الرابع، أمام الأمريكي سيث كوينتيرو وملاحه أندرو شورت في المركز الخامس.

ومع تبقي مرحلتين على ختام الجولة، قلص لوب الفارق مع كوينتيرو في صدارة بطولة العالم للراليات الصحراوية إلى 13 نقطة، فيما بقي العطية ضمن دائرة المنافسة على اللقب بفارق 17 نقطة عن الصدارة.

وفي فئة مركبات «إس إس في»، واصل الثنائي الإماراتي منصور بالهلي وخالد الكندي تألقهما، محققين الفوز بالمرحلة الثانية توالياً بزمن بلغ ساعتين و47 دقيقة و46 ثانية، ليتصدرا فئتهما بفارق 12 دقيقة و19 ثانية عن يحيى الهلي وملاحه علي العجمي، مع احتلالهما المركز العاشر في الترتيب العام للسيارات في المرحلة.

وفي منافسات الدراجات النارية، فاز الإسباني توشا شارينا بالمرحلة الثالثة، فيما انتزع الفرنسي أدريان فان بيفيرين صدارة الترتيب العام بعد تراجع الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي إلى المركز الخامس إثر خطأ ملاحي أفقده أكثر من 10 دقائق.

وحافظ الأسترالي دانيال ساندرز على المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 3 دقائق و30 ثانية عن المتصدر، بينما يواصل شارينا منافسته على لقب بطولة العالم متساوياً في النقاط مع الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس وخلف المتصدر ساندرز.

وقال خالد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، إن مرحلة «ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة» أبرزت تنوع تضاريس المنطقة، وشكلت ختاماً صعباً لمنافسات الماراثون، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعايته ولديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على دعمه لاستضافة منافسات الرالي.

وتتواصل المنافسات غداً بإقامة المرحلة الرابعة التي تحمل اسم «مهرجان ليوا»، وتنطلق من مدينة زايد باتجاه كثبان ليوا ثم تعود إليها، لمسافة إجمالية تبلغ 351 كيلومتراً، منها 258 كيلومتراً خاضعة للتوقيت، في المرحلة الدائرية الوحيدة للرالي.