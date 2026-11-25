جورج تاون في 25 نوفمبر/وام/ التقى سعادة مهند سليمان النقبي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية غويانا التعاونية، معالي الدكتور بهارات جاغديو، نائب رئيس الجمهورية، في العاصمة جورج تاون، وتمّ بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سعادته إلى معاليه تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهما لجمهورية غويانا التعاونية وشعبها الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل معالي جاغديو سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من التطور والنماء.

وأعرب معالي جاغديو خلال اللقاء عن تقديره الكبير لدولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد معاليه بإنجازات الدولة التنموية الرائدة، ومكانتها العالمية المتميزة في المجالات الاقتصادية والتنموية.

من جانبه، أكد سعادة النقبي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز العلاقات مع جمهورية غويانا التعاونية والعمل على دفع التعاون المشترك إلى آفاق جديدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.