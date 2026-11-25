الشارقة في 25 نوفمبر /وام/ نظمت جمعية الشارقة الخيرية، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، حفل العرس الجماعي الـ12، بحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء المجالس"الاستشاري والتنفيذي والبلدي" ورؤساء الدوائر وأعضاء مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية وممثلي وسائل الإعلام.

ويأتي الحفل تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ55 ليحمل طابعا إنسانيا يعزز قيم التكافل ودعم استقرار الشباب ويؤكد حضور العمل الخيري في واحدة من أهم المناسبات الوطنية.

وثمن سعيد غانم السويدي، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية في كلمة الجمعية دعم القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على استقرار الأسرة ورفاهية أبنائها لافتاً إلى أن العرس الجماعي بات إحدى مبادرات الجمعية المجتمعية الرائدة التي تتجاوز إقامة حفل الزفاف إلى مساندة الشباب وتخفيف الأعباء المالية عنهم لتمكينهم من تأسيس أسر مستقرة تجسيداً لنهج إمارة الشارقة في ترسيخ التكافل والتراحم.

وقال إن إجمالي عدد المستفيدين من هذه المبادرة منذ إطلاق أول عرس جماعي في منطقة الشرق الأوسط عام 1990 بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وحتى حفل اليوم بلغ 1191 مستفيداً من مواطني الدولة وأبناء المواطنات وأصحاب المراسيم ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الدولة.

وتوجّه بالشكر والتقدير إلى الداعمين والمحسنين وخص بالشكر رجل الأعمال عبد الرحيم الزرعوني، الداعم الرئيسي لمشاريع الأعراس الجماعية تقديراً لعطائه المتواصل وإسهاماته في مساندة الشباب وبناء الأسر.

وأشاد العرسان بجهود جمعية الشارقة الخيرية ومسيرتها الحافلة التي بلغت بهذا الحفل 12 عرساً جماعياً، مشيرين إلى أن دعم الجمعية تجاوز القيمة المادية ليحمل اهتماماً صادقاً وحرصاً على تمكين الشباب من بدء حياتهم الزوجية بطمأنينة ودون أعباء تثقل كاهلهم.