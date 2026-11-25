الشارقة في 25 نوفمبر/وام/ تنطلق غدا ( الخميس ) بطولة نادي الشارقة للصقارين للتلواح 2026 التي ينظمها نادي الشارقة للصقارين بمقره وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل بمشاركة واسعة من الصقارين من مختلف الجنسيات في بطولة دولية تترجم المكانة المتنامية لرياضة الصقارة في إمارة الشارقة وتعزز حضورها في المشهد الرياضي والتراثي وتفتح آفاقاً أوسع للتنافس وتبادل الخبرات بين الصقارين محلياً ودولياً.

وتم خلال مؤتمر صحفي عقده النادي بمقره بحضور محمد خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة النادي وعبدالعزيز آل علي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الكشف عن برنامج المنافسات وفئات الأشواط والمستجدات التي تشهدها النسخة الحالية إلى جانب الاستعدادات التنظيمية والفنية واللوجستية التي أنجزها النادي لضمان تقديم بطولة تواكب تطلعات المشاركين وتعكس قيمة هذا الموروث الإماراتي الأصيل.

وأكد محمد خليفة البدواوي أن تنظيم النسخة العاشرة من البطولة محطة مهمة في مسيرة النادي تضاف إلى رصيده من الفعاليات والبطولات التي يواصل تنظيمها تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي في إطار جهوده الرامية إلى ترسيخ رياضة الصقارة وتوسيع قاعدة ممارستها وتعزيز حضورها بوصفها أحد المكونات الأصيلة للهوية الوطنية والتراث الإماراتي.

وثمن البدواوي رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واهتمامه المتواصل بصون الموروث الثقافي والرياضي ودعم المبادرات والفعاليات التي تحافظ على الرياضات التراثية وتنقلها إلى الأجيال القادمة مشيدا بدعم مجلس الشارقة الرياضي ومتابعته للجهود والبرامج الرياضية التي ينفذها النادي.

وأشار إلى أن وصول البطولة إلى نسختها العاشرة يعكس ما حققته من نجاح وإقبال متنامٍ من الصقارين ويؤكد أهمية مواصلة تطويرها عاماً بعد عام سواء من حيث تنوع الفئات والأشواط أو اتساع نطاق المشاركة لافتاً إلى أن النادي حرص على الإعداد المبكر للبطولة ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة بالتعاون مع الشركاء والرعاة بما يوفر بيئة تنافسية متكاملة ويضمن انسيابية سير المنافسات على امتداد أيامها.

وأضاف البدواوي أن الإقبال الذي تشهده الفعاليات يعزز توجه النادي نحو استمرارية تنظيم البطولات وتطويرها واستحداث فئات جديدة تستوعب تطلعات الصقارين وتتيح لهم فرصاً أكبر لإظهار قدراتهم ومستويات صقورهم.

من جانبه أوضح عبدالعزيز آل علي أن النسخة العاشرة تأتي بحلة تنافسية متجددة وتتضمن إضافة أشواط وفئات جديدة في إطار حرص اللجنة المنظمة على توسيع قاعدة المشاركة وإثراء المنافسات مشيراً إلى أن البطولة اكتسبت بعداً دولياً من خلال إتاحة المشاركة للصقارين من مختلف الجنسيات واستقطاب مشاركين من عدد من الدول بما يمنحها حضوراً يتجاوز نطاق المنافسات المحلية ويعزز فرص الاحتكاك وتبادل الخبرات والارتقاء بالمستويات الفنية.

وأوضح أن البطولة تشمل مجموعة متنوعة من الأشواط والفئات تتضمن أشواط الجير بيور والجير شاهين والجير تبع والقرموشة بيور وأشواط الحر والشاهين إلى جانب فئات الفرخ والجرناس وأشواط الإنتاج المحلي والناشئين وفق جدول المنافسات المعتمد بما يتيح تنوعاً في طبيعة التحديات ومستويات التنافس ويمنح الصقارين فرصاً متعددة للمشاركة وإبراز إمكانات صقورهم في مختلف الفئات.

و قال إن قيمة الجوائز المالية المخصصة للمراكز الخمسة الأولى تبلغ 69 ألف درهم لكل شوط بواقع 25 ألف درهم للمركز الأول و20 ألف درهم للمركز الثاني و15 ألف درهم للمركز الثالث و5 آلاف درهم للمركز الرابع و4 آلاف درهم للمركز الخامس على أن يجري تكريم الفائزين يومياً وفق جدول البطولة تقديراً لما يحققونه من نتائج وإنجازات وتحفيزاً للمشاركين على تقديم أفضل مستويات الأداء بما يرسخ أجواء التنافس الإيجابي ويضفي على مختلف الأشواط زخماً متواصلاً.

وأكد أن اللجنة المنظمة استكملت استعداداتها الفنية والتنظيمية مبكراً بالتنسيق مع الجهات الداعمة والشركاء وحرصت على توفير متطلبات تنظيم المنافسات واستقبال المشاركين والضيوف بمقر النادي في منطقة البرير الجنوبي في مدينة البطائح بإمارة الشارقة بما يتناسب مع حجم البطولة ومكانتها مشيداً بالرعاية المؤسسية التي تحظى بها والتي تمثل ركيزة أساسية في إنجاح الحدث واستمراره وتطويره.

وفي إطار تعزيز البعد السياحي والتراثي للبطولة أشار رئيس اللجنة المنظمة إلى التعاون مع هيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي لإدراج البطولة ضمن خارطة ومسارات السياحة في الإمارة بما يتيح للسياح والزوار التعرف إلى رياضة الصقارة ومتابعة أجواء منافساتها عن قرب ويمنحهم فرصة معايشة تفاصيل هذا الموروث الإماراتي العريق من خلال استقبال الضيوف وعشاق هذه الرياضة وإتاحة المجال أمامهم لمشاهدة المنافسات.

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