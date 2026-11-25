الشارقة في 25 نوفمبر /وام/ ناقشت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال اجتماع تنسيقي عقدته اليوم، برئاسة اللواء إبراهيم مصبح العاجل المدير العام لإدارة مراكز الشرطة الشاملة، الخطة الأمنية والمرورية الشاملة لتأمين احتفالات عيد الاتحاد الخامس والخمسين والوقوف على استعدادات الفرق الميدانية بمختلف مناطق الإمارة بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة أفراد المجتمع ويهيئ الأجواء للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية في بيئة آمنة ومستقرة.

واستعرض الاجتماع آليات تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية التي شملت توزيع الدوريات في مواقع الاحتفالات والطرق الرئيسة والميادين العامة والمناطق الحيوية وتنظيم حركة السير في المواقع التي تشهد كثافة جماهيرية إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوحدات الشرطية والجهات المعنية بما يكفل سرعة التعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة.

وشدّدت القيادة العامة لشرطة الشارقة على أهمية التحلّي بروح المسؤولية المجتمعية خلال الاحتفالات والتعبير عن مشاعر الفرح والاعتزاز بأسلوب حضاري يعكس وعي أفراد المجتمع وحرصهم على أمنه وسلامته مؤكدةً أن الاحتفال بعيد الاتحاد فرصة لتجسيد القيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية التي تليق بمكانة دولة الإمارات وصورتها الحضارية وأن تكون رسالتنا في هذه المناسبة الوطنية أن نحتفل بمسؤولية وأن نعكس بسلوكياتنا أصالة قيم شعب الإمارات ورقيّ أبنائها والمقيمين على أرضها.

كما دعت إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للاحتفالات والتعاون مع الفرق الأمنية والميدانية مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما يضمن سير الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمكانة هذه المناسبة الوطنية الغالية وما تحمله من معاني الفخر والاعتزاز بالوطن.

حضر الإجتماع اللواء الركن عمر علي الغزال، مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني إلى جانب عددً من مديري الإدارات وضباط الاختصاص.