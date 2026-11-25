أبوظبيفي 25 نوفمبر / وام / نجحت الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في إحباط محاولة آسيوي تهريب كمية من المواد المخدرة بلغ إجمالي وزنها نحو 24.2 كيلوغرام عبر أحد المنافذ البرية في الدولة، في عملية أمنية تعكس اليقظة العالية والجاهزية المتقدمة لمنظومة الرقابة والتفتيش الجمركي في المنافذ الحدودية لدولة الإمارات.

أسفرت عملية الضبط، عن اكتشاف 3,763.2 غرام من مخدر الماريجوانا، و20,474 غرامًا من مخدر الكريستال، موزعة على 28 لفافة بلاستيكية، أخفاها سائق الشاحنة بإحكام داخل هيكل المقطورة، في محاولة للتمويه على أنظمة التفتيش والرقابة الجمركية، ووحدة k9 الكلاب الجمركية.

كان فريق التفتيش قد اشتبه في تجويف مجهز داخل هيكل مقطورة الشاحنة بشكل احترافي وبعد فحص الهيكل باستخدام أحدث الأجهزة تم العُثور على المواد المخدرة مخبأة في التجويف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق والمضبوطات.

ويجسد نجاح المفتشين الجمركيين في إحباط هذه المحاولة مدى الجاهزية والكفاءة العالية التي تميز منظومة الرقابة والتفتيش في المنافذ الجوية والبرية والبحرية لدولة الإمارات، وقدرتها الفائقة على التصدي لمحاولات استغلال المنافذ الحدودية لتهريب المواد المخدرة، ويؤكد ريادة الإدارة العامة لأمن المنافذ في بناء منظومة أمنية ورقابية متكاملة ترتكز على كفاءة الكوادر البشرية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتطوير أساليب التفتيش والتحليل الاستباقي للمخاطر، بما يعزز أمن المجتمع ويحافظ على سلامة أفراده.