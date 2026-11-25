دبي في 25 نوفمبر /وام/ شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، اليوم، انطلاق أعمال النسخة الشرق أوسطية الثانية من منتدى "دويرز دبي 2026"، الذي تستضيفه واحة دبي للسيليكون، بالتعاون مع شركة "ذا دويرز"، خلال يومي 25 و26 نوفمبر الجاري في مجمع دبي الرقمي، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المنتدى، الذي يقام تحت رعاية سموه، إلى تعزيز التعاون بين منظومات الابتكار العالمية، وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات الإستراتيجية، ودعم نمو الشركات التكنولوجية وتوسعها في الأسواق الإقليمية والدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة وقادة الشركات العالمية والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن تعزيز مساهمة قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي يمثل أولوية إستراتيجية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".

وأشار سموه إلى أهمية المنتدى في تعزيز ارتباط دبي بمنظومات الابتكار وريادة الأعمال العالمية، واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، مؤكداً مواصلة تطوير المقومات التي تعزز جاذبية الإمارة للشركات والمستثمرين، وترسخ دورها في تطوير التقنيات المستقبلية وتسريع تطبيقاتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

واستهلت أعمال المنتدى بكلمة افتتاحية عبر الاتصال المرئي، ألقاها فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، أكد خلالها أن العلاقات بين جمهورية قبرص ودولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة وواعدة، مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قبرص في ديسمبر 2025، وزيارة العمل إلى أبوظبي في مايو 2026، عكستا التزام الدولتين المشترك بتعزيز التعاون الثنائي.

وأوضح فخامته أن رواد الأعمال والمستثمرين والشركات يؤدون دوراً محورياً في تحويل فرص التعاون التي تتيحها الاتفاقيات السياسية إلى نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل نموذجاً لترجمة هذا التعاون على أرض الواقع.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو والتنويع الاقتصادي.

وأشار معاليه إلى جهود الدولة في بناء بيئة أعمال تنافسية ومتكاملة تمكّن الشركات الناشئة من النمو والتوسع في الأسواق العالمية، من خلال البرامج والمبادرات الداعمة، وفي مقدمتها الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" ومبادرة "100 شركة من المستقبل"، بما يسهم في توسيع فرص الوصول إلى التمويل واستقطاب المواهب وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية.

ولفت إلى محافظة دولة الإمارات، للعام الخامس على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2026، بما يعكس تنافسية منظومة ريادة الأعمال الوطنية.

وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، إن دبي تواصل تطوير بيئة اقتصادية متكاملة تستقطب المواهب والأفكار الطموحة، وتوفر المقومات اللازمة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.

وأشار إلى مشروع "ديستريكت آي أو"، الذي يمثل المرحلة المقبلة من تطوير واحة دبي للسيليكون، باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، ويهدف إلى تطوير وجهة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 6500 شركة، ويسهم بنحو 103 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2036.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم توقيع مذكرات تفاهم إستراتيجية لدعم منظومة البحث والتطوير والابتكار ضمن مشروع "ديستريكت آي أو"، تشمل مجالات الابتكار التشريعي والبحث والتطوير التطبيقي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحواري.

ووقّعت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مختبر التشريعات في حكومة دولة الإمارات وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف توفير بيئة داعمة لاختبار التقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة ذات الطابع المستقبلي.

وتتيح المذكرة الاستفادة من البنية التحتية والمرافق المتطورة في واحة دبي للسيليكون لإجراء التجارب والاختبارات العملية للمشاريع الحاصلة على الموافقات الأولية اللازمة من مختبر التشريعات، وتقييم نتائجها ومدى جاهزيتها للتطبيق، بما يسهم في تطوير أطر تنظيمية وتشريعية مواكبة للتحولات التكنولوجية.

وأكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، أن حكومة الإمارات تمضي، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تطوير منظومة تشريعية ذكية ومرنة وذات طابع مستقبلي، تتمتع بجاهزية عالية للتعامل مع التحديات، مشيرة إلى أن التعاون يوفر بيئة تكنولوجية متطورة لاختبار المشاريع المستقبلية في ظروف واقعية، بما يعزز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً.

كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين سعادة الدكتور محمد الزرعوني، والمهندس طه خليفة، المدير العام لشركة "إنتل" في الشرق الأوسط وإفريقيا، لتحديد إطار التعاون في تأسيس مختبر متخصص في تقنيات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي في واحة دبي للسيليكون.

ويهدف المختبر إلى توفير منصة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي واختبارها وتقييم أدائها باستخدام التقنيات والبنية الحاسوبية التي توفرها "إنتل"، ودعم مشاريع البحث والتطوير التطبيقي، وتمكين الشركات والمطورين والباحثين من تحسين الحلول التقنية.

ويركز التعاون على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسي والطرفي والوكيل، وحلول البنية التحتية الحضرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكشاف فرص توسيع أنشطة "إنتل" في مجالات التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار ضمن واحة دبي للسيليكون ومشروع "ديستريكت آي أو".

وقال ستيليانوس لامبرو، المؤسس المشارك لشركة "ذا دويرز"، إن المنتدى يسعى إلى بناء مجتمع عالمي لريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين منظوماتها في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتحويل فرص التواصل وتبادل الخبرات إلى شراكات واستثمارات تدعم نمو الشركات الناشئة وتوسعها دولياً.

وتتواصل فعاليات المنتدى غداً، من خلال ورش عمل متخصصة وجلسات تفاعلية ولقاءات تجمع مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والخبراء وقادة الأعمال، لمناقشة فرص التوسع في الأسواق العالمية، وبحث آفاق التعاون والاستثمار في القطاعات المستقبلية.