العين في 25 نوفمبر /وام/ تشهد الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 التي انطلقت اليوم سلسلة من المسابقات الجديدة التي تجمع بين الضيافة الإماراتية والمعرفة التراثية والتحدي الرياضي، ضمن برنامج يمتد على مدى خمسة أيام يحتفي بالتراث والضيافة الإماراتية.

يُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري بمركز أدنيك العين، تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا".

تأتي الدورة الثانية بعد دورة افتتاحية استقبلت أكثر من 116 ألف زائر وتضم مسابقات تتيح للزوار المشاركة والمتابعة، وتسهم في صون التقاليد الإماراتية.

ومن أبرز المسابقات الجديدة "مسابقة آداب القهوة العربية"، التي تُنظم بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، وتُقام يومياً بـ"منطقة الحضيرة والضيافة التقليدية" ويستعرض فيها خمسة متسابقين يومياً مهاراتهم في إعداد القهوة العربية والتزامهم بآداب الضيافة الإماراتية في أجواء المجلس، ويخضعون لاختبار في آداب المجلس وطقوس القهوة العربية وقيم الضيافة وتقاليدها التي تعزز التكافل المجتمعي.

تهدف المسابقة إلى صون هذا الموروث وضمان انتقاله إلى الأجيال المتعاقبة.

ويجمع "تحدي المطرقة" و"تحدي التعلق" الجديدان أفراد المجتمع عبر منافسات رياضية ويتنافس المشاركون فيهما على مدار اليوم وطوال أيام المعرض لتحطيم أرقام قياسية جديدة، مع تخصيص جوائز نقدية لأبرز الفائزين في كل من التحديين.

وتضيف لعبة "كلك كفو" الإماراتية الجديدة لمسة تراثية عبر مسابقات للأسئلة والأجوبة تُقام بصورة دورية في القاعة 3 طوال أيام المعرض.

تهدف اللعبة إلى إشراك الزوار وتعريفهم بقطاعات المعرض المعنية بالسلوقي العربي والصقارة والفروسية والإبل.

وإلى جانب المسابقات، تستحضر "قرية الصيادين والفرسان الصغار" الجديدة التي تقدمها أدنوك أجواء المخيم الصحراوي التقليدي وتضم ورشاً عملية للصقارة والسلوقي العربي ومنطقة للحضيرة ومنطقة للفنون والحرف اليدوية.

فيما تستقبل "منطقة الحضيرة والضيافة التقليدية" الزوار للتعرف إلى طريقة إعداد القهوة العربية بالأسلوب الإماراتي التقليدي.

ومن الفعاليات أيضا "تجربة نجم سهيل الرقمية" في جناح هيئة أبوظبي للتراث، و"حديقة الحيوانات التفاعلية" وعروض الطيور والزواحف المصغرة في جناح حديقة العين للحيوانات، وعروض "العيالة" الحية في مختلف أرجاء المعرض.

وعلى مدى خمسة أيام من المسابقات والعروض الثقافية والأنشطة العائلية، يواصل معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 تعزيز حضوره على أجندة فعاليات العين، وترسيخ مكانته بين أبرز الفعاليات في المنطقة التي تحتفي بالتراث والتقاليد الحية، تماشياً مع شعاره "تراثنا عزنا وفخرنا".