الشارقة في 25 نوفمبر/وام/ ينظم مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" تحت رعاية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة المركز يومي 30 و 31 يناير المقبل النسخة الـ 10 من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال أكبر مهرجان لريادة الأعمال في المنطقة وذلك بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحت شعار "همة وطن".

يأتي انعقاد المهرجان في إطار الاحتفاءً بعقد من دعم رواد الأعمال وتمكينهم من تطوير مشاريعهم والانطلاق بها من الشارقة إلى الأسواق العالمية وترسيخ مكانة الإمارة منصةً للتواصل بين المجتمعات الريادية حول العالم.

يستلهم شعار الدورة العاشرة القيم التي ميّزت المسيرة التنموية لدولة الإمارات وفي مقدمتها العزيمة والتكاتف والجرأة في استشراف المستقبل والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص وهي قيم تتقاطع في جوهرها مع ثقافة ريادة الأعمال عالمياً حيث يقترن تحقيق الطموحات الكبرى بالاستعداد لخوض تجارب جديدة واتخاذ قرارات جريئة في ظل تحولات الاقتصاد العالمي إلى جانب القدرة على التكيف والمثابرة وتحويل الأفكار إلى حلول ومشاريع ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام.

ومن هذا المنطلق تحمل الدورة العاشرة للمهرجان رسالة إلى مجتمع ريادة الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي تستند إلى تجربة الإمارات في بناء نموذج تنموي يستثمر في طاقات الإنسان ويحتضن الطموحات الفردية ضمن رؤية مستقبلية ويهيئ البيئة اللازمة لتحويلها إلى إنجازات تسهم في تقدم المجتمعات وازدهار الاقتصادات.

وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إن من أجمل ما يميّز الإنسان فضوله الدائم ورغبته في الاكتشاف والإبداع وتجاوز حدود ما يعرفه فهذا الفضول هو ما يدفعنا إلى البحث عن إمكانات جديدة والتساؤل عمّا يمكن أن نفعله بصورة مختلفة وتخيّل مستقبل لم يصبح واقعاً بعد وأعظم إنجازاتنا بدأت حين نظرنا إلى العالم وتخيّلنا ما يمكن أن نصنعه فيه ثم استثمرنا في الشجاعة والإرادة لتحويل تلك الرؤية إلى واقع".

وأضافت سموها :" هكذا بنت دولة الإمارات تجربتها وعلى هذه القيم يواصل رواد الأعمال اليوم مسيرتهم فقد كان الطموح والمثابرة والانفتاح على الفرص إلى جانب تكاتف الجهود والإيمان بقدرات الإنسان من ركائز مسيرة وطننا ومن هذا الإيمان أيضاً انطلق التزام الشارقة بدعم ريادة الأعمال وتهيئة البيئة التي تساعد أصحاب الأفكار على تحقيق طموحاتهم لذلك يأتي شعار"همة وطن" تعبيراً عن هذه القيم واحتفاءً بعزيمة تتخذ من كل نجاح حافزاً لمواصلة التقدم والتطلع إلى آفاق أوسع".

وعلى مدى تسع دورات تطوّر مهرجان الشارقة لريادة الأعمال من ملتقى لتبادل الأفكار والإلهام إلى منصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وقادة قطاعات الأعمال ومختلف أطراف المنظومة الريادية وشهدت برامجه توسعاً في المجالات التي تتناولها لتشمل فرص التمويل والاستثمار وعرض المشاريع الناشئة وتخصيص مساحات للابتكار والاستدامة والاقتصاد الإبداعي بما يواكب احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل تطوير أعمالهم وتواصل الدورة العاشرة هذا المسار عبر توسيع فرص التواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات التي تدعم نمو المشاريع المبتكرة.

من جانبها قالت سعادة نجلاء المدفع نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" : " حين أطلقنا مهرجان الشارقة لريادة الأعمال قبل عشرة أعوام كان طموحنا يتجاوز مساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريع ناجحة إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع واليوم نرى ثمار هذه الرؤية من خلال رواد أعمال ناجحين يتجهون إلى الاستثمار في المشاريع الناشئة وتوجيه جيل جديد من رواد الأعمال وشباباً اختاروا ريادة الأعمال مساراً لمستقبلهم المهني وموظفين قادتهم تجربتهم في الشركات الناشئة إلى تأسيس مشاريعهم الخاصة وتعكس هذه التحولات نضج منظومة ريادة الأعمال التي كان لرواد الأعمال أنفسهم دور أساسي في بنائها وتطويرها فقد شكّلت طموحاتهم وإصرارهم على النجاح حافزاً لنا لمواصلة تطوير برامجنا والارتقاء بجهودنا في تمكينهم".

وأضافت أن شعار "همة وطن" يجسد إيماننا بقدرة الطموحات الفردية حين تتكامل وتتحد على دفع مسيرة التنمية فكل مشروع ناجح يضيف إلى المنظومة الريادية موارد استثمارية وكفاءات بشرية ورصيداً من المعرفة والخبرة تستفيد منه الأجيال المقبلة من رواد الأعمال فنجاح أي منظومة ريادية يقاس في قدرتها على أن تجعل من إنجازات كل جيل منطلقاً لجيل جديد نحو آفاق أوسع من النمو والابتكار لذلك نقّدر حجم الثقة التي يضعها رواد الأعمال في المهرجان فهم يخصصون من وقتهم وجهدهم ويشاركوننا أفكارهم وطموحاتهم ونحن بدورنا نعمل في كل دورة على أن نكون على قدر هذه الثقة ومع دخول المهرجان عقده الثاني نتطلع إلى ترسيخ ريادة الأعمال ركيزةً من ركائز اقتصاد الشارقة ومكوّناً أصيلاً من هويتها التنموية".

وتتزامن الدورة العاشرة مع تنفيذ "شراع" لاستراتيجيته حتى عام 2030 التي تركز على دعم تأسيس الشركات وتطويرها وتوسيع فرص وصولها التجاري إلى الأسواق وتعزيز أثرها الاقتصادي القابل للقياس وفي إطار هذه الأولويات يتجه المركز إلى توسيع الدور العملي للمهرجان عبر تعزيز التواصل المباشر بين رواد الأعمال والمستثمرين والعملاء والشركاء وقادة القطاعات الاقتصادية بما يتيح فرصاً أكبر لعقد الصفقات وبناء العلاقات التجارية ودعم توسع المشاريع.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مكانة الشارقة وجهةً جاذبة لرواد الأعمال للعيش وتأسيس مشاريعهم وتنميتها وتطوير المسارات التي تساعد الشركات المنطلقة من الإمارة على دخول أسواق دولة الإمارات والأسواق الدولية.

وتمثل دورة 2027 مناسبة لجمع مختلف أطراف المنظومة الريادية حول التحديات المشتركة وبحث الحلول والفرص التي يمكن أن تسهم في صياغة برامج "شراع" خلال المرحلة المقبلة.

وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) إنه بعد تسع دورات من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال لمسنا كيف يمكن للقاء واحد أن يغيّر مسار مشروع بأكمله فقد يفتح حوار واحد الباب أمام أول عميل وقد يتيح لقاء مع مستثمر الانتقال بالمشروع إلى مرحلة جديدة من النمو فيما يمكن لشبكة العلاقات المناسبة أن تفتح آفاقاً لدخول أسواق جديدة لكن جمع الأطراف المعنية في مكان واحد ليس سوى الخطوة الأولى فالقيمة الحقيقية تكمن فيما يستطيع رواد الأعمال تحقيقه من خلال هذه الفرص.

استقطب المهرجان خلال دوراته التسع الماضية أكثر من 60 ألف مشارك واستضاف ما يزيد على 1400 متحدث من المنطقة والعالم وعرض أكثر من 500 مشروع ناشئ وشهدت دورته الأخيرة تنظيم أكثر من 250 جلسة بمشاركة ما يزيد على 300 متحدث وتسهيل 400 لقاء بين المستثمرين والمؤسسين إلى جانب توقيع 17 مذكرة تفاهم من بينها اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون درهم في مؤشر على تنامي دوره في ربط الشركات الناشئة بمصادر التمويل والشركاء الاقتصاديين.

تأتي هذه النتائج في ظل توسع منظومة الأعمال في الشارقة التي تضم أكثر من 60 ألف مشروع صغير ومتوسط وشركة ناشئة وتوفر بيئة متنوعة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية فيما ارتفع عدد سكان الإمارة بنسبة 51% منذ عام 2015 ليصل إلى 2.13 مليون نسمة وهو ما يعزز حجم السوق المحلية والفرص المتاحة أمام الشركات لتطوير خدماتها والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.