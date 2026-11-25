دبي في 25 نوفمبر /وام/ أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، من خلال مركز بحوث مستقبل الحكومات، عن إطلاق مبادرات بحثية وبرامج تنفيذية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تتضمن برنامجاً تدريبياً مفتوحاً ومجانياً للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يستهدف 25 مليون موظف في القطاعات الحكومية العربية، بالشراكة مع جامعة أكسفورد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وجاء الإعلان عن المبادرات بالتزامن مع فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل 2026"، الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، بهدف دعم صناع القرار في تطوير السياسات العامة، وتعزيز جاهزية الحكومات للتحولات التكنولوجية، وتوظيف البحث العلمي والبيانات في استشراف مستقبل العمل الحكومي.

وتضمنت المبادرات طرح النموذج الأولي لبرنامج بحثي لبناء أطلس مبادرات الذكاء الاصطناعي (AI Atlas)، بدعم من برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، وبالتعاون مع باحثين من جامعة ستانفورد وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في دبي.

ويهدف الأطلس إلى بناء خريطة موثقة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير لوحة بيانات تفاعلية تتيح لصناع القرار استكشاف المبادرات وتصنيفها بحسب الجهة والقطاع ومرحلة التطبيق، وتقييم أبعادها الأخلاقية والتنموية وتطبيقاتها المحتملة والأثر المحقق لكل منها.

وتشمل المبادرات إطلاق برامج تعليم تنفيذي لتأهيل الكوادر الحكومية للتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، ودورات تخصصية لتخريج خبراء معتمدين في تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل والمساعد، بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).

وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن مركز بحوث مستقبل الحكومات يعكس توجه الكلية نحو توسيع إسهامها البحثي في تطوير السياسات العامة ومواكبة التحولات التي تعيد تشكيل أدوار الحكومات وآليات عملها، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في المعرفة والقدرات الحكومية لتعزيز جاهزية المؤسسات للتغيرات المستقبلية.

وأوضح أن المركز يركز على ربط البحث العلمي بالاحتياجات العملية للحكومات، من خلال تطوير الدراسات والأدوات المعرفية الداعمة لاتخاذ القرار، وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج العمل المؤسسي، وبناء قدرات القيادات والكوادر الحكومية.

وكانت الكلية قد أطلقت فعاليات المركز خلال حفل الذكرى العشرين لتأسيسها، لتشمل مجالات عمله حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات الرقمية والتصميم المؤسسي ونماذج التشغيل الحكومي المستقبلية، إلى جانب بناء القدرات وتطوير السياسات العامة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

من جانبه، قال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات ومركز مستقبل الحكومات، إن المركز يستند إلى إرث بحثي يمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والسياسات المستقبلية الإقليمية.

وأشار إلى أن مبادرات المركز تشمل مشاريع بحثية لرصد سلامة الذكاء الاصطناعي عالمياً (AI Safety Global Mapping)، وبرامج بحثية بالتعاون مع شركات عالمية، من بينها "غوغل" و"مايكروسوفت" و"ميتا"، تتناول تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وسلامة المجتمع في العصر الرقمي، وشملت حتى الآن 10 دول عربية.

وأوضح أن الشراكات الإستراتيجية للمركز تشمل منظمة اليونسكو، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومراكز بحثية تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، إلى جانب شبكات بحثية وأكاديمية دولية متخصصة في الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ويستهدف المركز ترسيخ مكانته مرجعاً بحثياً إقليمياً ودولياً في مجالات الحوكمة والتحول الحكومي، من خلال تطوير الأبحاث التطبيقية والبرامج التنفيذية وأدوات تحليل البيانات والنمذجة الحكومية، واستكشاف نماذج تنظيمية ومؤسسية تستجيب لمتطلبات العقود المقبلة.

وأنجزت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال أكثر من 20 عاماً، ما يقارب 700 إصدار رئيسي في مجالات السياسات العامة، بتغطية بحثية معمقة شملت 185 دولة، وشراكات مع 116 شريكاً إستراتيجياً، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للبحث والابتكار في مجالات الحوكمة والذكاء الاصطناعي.