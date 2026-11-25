رأس الخيمة في 25 نوفمبر /وام/ تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء عن إتمام الإغلاق المالي لمشروع محطة رأس الخيمة المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة تبلغ 1.2 مليار درهم "326 مليون دولار".

جاء ذلك خلال انعقاد النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة 2026.

ويمثّل استكمال الإغلاق المالي إيذاناً بالتنفيذ الفوري للمراحل الإنشائية لمشروع حيوي يواكب النمو المتسارع في القطاعات السكنية، والتجارية، والسياحية، في المنطقة الجنوبية من إمارة رأس الخيمة، سيتم تنفيذه عبر تحالف تقوده شركة الاتحاد للماء والكهرباء ويضم شركتي "طاقة لحلول المياه" و"سور إس إيه إس" الفرنسية الرائدة على أن تبدأ العمليات التجارية للمحطة في مطلع عام 2029.

ويركز التحالف في تطوير محطة رأس الخيمة لمعالجة مياه الصرف الصحي على الاستدامة، وذلك بالاستناد إلى القدرات والخبرات المتخصصة للشركاء في مجالي معالجة مياه الصرف الصحي والإدارة المستدامة للمياه، وستضم المحطة أنظمة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأخرى لتخزين الطاقة بالبطاريات لضمان تلبية احتياجاتها من الكهرباء طوال فترة تشغيلها، ومن شأن هذه الأنظمة أن تحدّ بشكل كبير من الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية، وترسي نموذجاً أكثر استدامة في تطوير البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ولا تقتصر فوائد المشروع على معالجة مياه الصرف الصحي فحسب، وإنما تمتد لتشمل تحويل هذه المياه إلى موارد قيّمة عبر إنتاج مياه معالجة عالية الجودة لأغراض الري، ما يتيح التوسع في تطوير المساحات الخضراء عبر مختلف أنحاء رأس الخيمة، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الموارد الناتجة عن عمليات المعالجة، وهي مزايا تساهم مجتمعةً في إرساء نموذج رائد للبنية التحتية المستدامة، يجسد نهج الإدارة الدائرية للموارد، ويحدّ من الأثر البيئي، ويساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

وجرى تأمين تمويل المشروع من تحالف مصرفي يضم مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية تشمل بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنك "إتش إس بي سي"، في حين تولى كل من مصرف عجمان، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك دبي الإسلامي تمويل رأس مال مساهمي المشروع.

ويمثل حرص نخبة من البنوك الإقليمية والدولية الرائدة على المشاركة في تمويل المشروع دليلاً على جاذبيته الاستثمارية وقدرته على تأمين تمويل متنوع، من خلال تحالف يضم نخبة من البنوك الإقليمية والدولية الرائدة، دعماً لتطوير بنية تحتية مستدامة وحيوية تدعم النمو طويل الأمد.

وتتوافق هيكلية تمويل مشروع محطة الحمراء لمعالجة مياه الصرف الصحي مع مبادئ القروض الخضراء لعام 2025، ما يعكس تصنيفه ضمن مشاريع البنية التحتية الزرقاء التي تدعم المعالجة المستدامة لمياه الصرف الصحي، وتعزيز إعادة استخدام المياه ورفع مرونة منظومة قطاع المياه وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد مستقبلاً، وتساهم هذه الجوانب في دعم الاستدامة البيئية على المدى الطويل والإدارة المسؤولة للموارد المائية في دولة الإمارات.

وقال سعادة المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: "يُعد الاستثمار في البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي ضرورةً أساسية لمواكبة النمو المتسارع في رأس الخيمة، ويساهم المشروع الجديد في زيادة القدرة الاستيعابية في الإمارة في هذا المجال، ويتيح إعادة استخدام كميات أكبر من المياه المعالجة، عدا عن إرسائه معياراً جديداً للبنية التحتية المستدامة من خلال دمج أنظمة توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات لضمان تلبية احتياجات المحطة من الكهرباء طوال فترة تشغيلها".

وأضاف: " من خلال الجمع بين الطاقة المتجددة وإعادة الاستخدام الدائري للمياه، يدعم المشروع الإمارة في تلبية احتياجات مجتمعاتها وقطاعات أعمالها المتنامية مع الحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز كفاءة الاستفادة من الموارد الطبيعية. ويجسد الإغلاق المالي الناجح قدرة الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية على توحيد الخبرات والموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية بهذا الحجم والأثر".

من جانبه قال محمد حسن الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتطوير، التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: "يؤكد إتمام الإغلاق المالي لمشروع محطة رأس الخيمة لمعالجة مياه الصرف الصحي جاهزيتنا وقدرتنا على الانتقال بكفاءة من مرحلة التطوير إلى مرحلة الإنشاء والتنفيذ، ويجسّد هذا الإنجاز نموذج العمل المتميز المتبع لدينا؛ حيث نحرص على هيكلة مشاريعنا بطريقة تضمن الحصول على التسهيلات المطلوبة، ووضع جداول زمنية صارمة، واستقطاب الشركاء المناسبين منذ البداية".

وأضاف: "نتطلع في المرحلة المقبلة إلى تسريع وتيرة تطوير مشاريع المرافق الحيوية اللازمة لدعم متطلبات البنية التحتية للمستقبل، حيث نضطلع بدور رائد إقليمياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز أمن الموارد على المدى الطويل في دولة الإمارات والأسواق الدولية الاستراتيجية، ونواصل التخطيط لضمان جاهزيتنا لمواكبة النمو المتواصل في الطلب على البنية التحتية المستدامة والموثوقة".

من جهته قال الدكتور شهاب المحرمي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة لحلول المياه: "يُمثّل مشروع محطة رأس الخيمة لمعالجة مياه الصرف الصحي خطوةً مهمةً في مسار تطوير البنية التحتية المستدامة للمياه في دولة الإمارات، ونوظف من خلال شراكتنا مع "الاتحاد للماء والكهرباء"و"سور" في هذا المشروع، خبراتنا الواسعة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام الموارد المائية لدعم مسيرة النمو المستمر في رأس الخيمة".

وأضاف: " سيساهم المشروع، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للمعالجة وإعادة استخدام المياه، في تعزيز مرونة البنية التحتية لقطاع المياه، وترسيخ نهج إعادة التدوير لمواردها، وخلق قيمة مستدامة للمجتمعات وقطاعات الأعمال، ونفخر بمساهمتنا في تطوير بنية تحتية تدعم استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، وتنسجم مع التوجه الأوسع لدولة الإمارات في مجال الاستدامة".

بدوره، قال لويس دي لوبي، الرئيس التنفيذي لشركة "سور إنترناشيونال": "يمثّل نجاح الإغلاق المالي لحظة فارقة في مسيرة أول مشروع رائد لمعالجة مياه الصرف الصحي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رأس الخيمة، وتستند "سور" في هذا المشروع إلى تجربتها التشغيلية الدولية الواسعة في إدارة منظومات الصرف الصحي المعقّدة وتمكين إعادة استخدام المياه، وبصفتنا مساهماً فإننا نلتزم بتكريس رأس مالنا وكوادرنا ومعارفنا ضماناً لتحقيق أهداف المشروع طوال مدة الامتياز، وسنعمل مع شركائنا على تقديم خدمة موثوقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تلبّي تطلعات رأس الخيمة، وتتيح المياه المعالجة لأغراض الريّ والصناعة".

وصُمم مشروع محطة رأس الخيمة لمعالجة مياه الصرف الصحي وفقاً لأعلى المعايير البيئية، ما يعزز مساهمته المباشرة في تحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وأجندة الإمارات للاقتصاد الدائري.

وستعمل المحطة على توفير البنية التحتية الأساسية لمعالجة مياه الصرف الصحي وتوفير شبكات متكاملة لنقلها عند اكتمال المشروع، بما يدعم التوسع السريع في القطاعات التجارية والضيافة والسكنية في المنطقة الجنوبية من إمارة رأس الخيمة، ولا سيما منطقة "الحمرا" وكذلك دعم المشاريع التطويرية عالمية المستوى في "جزيرة المرجان".

وتتمتع محطة الحمراء لمعالجة مياه الصرف الصحي بقدرة استيعابية أولية قدرها 60 ألف متر مكعب من المياه يومياً، مع إمكانية توسيع هذه القدرة تدريجياً لتصل إلى 150 ألف متر مكعب يومياً لتلبية احتياجات النمو السكاني على المدى الطويل. وستغطي المرحلة الأولى من المشروع احتياجات أكثر من 300 ألف نسمة.

ويشمل النطاق الإجمالي للمشروع تطوير شبكات متكاملة لنقل المياه، تضم محطة للضخ في القطاع السادس، وخطوط صرف صحي رئيسية عاملة بقوة الجاذبية، وشبكات لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة بطول 30 كيلومتراً، بالإضافة إلى خطي ضخ رئيسيَين بطول إجمالي يبلغ 20 كيلومتراً، ما يضمن ربط المناطق المحيطة بسلاسة مع الشبكة الإقليمية.