دبي في 25 نوفمبر /وام/ تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" سلسلة من المخيمات الشتوية للأطفال واليافعين، في ست وجهات ثقافية وتراثية تابعة لها، تقدم خلالها مجموعة من الأنشطة التفاعلية والورش الفنية والتعليمية، الهادفة إلى تنمية مهارات المشاركين الإبداعية والقيادية، وتعزيز ارتباطهم بالثقافة والتراث الإماراتي والهوية الوطنية.

وتأتي المخيمات في إطار جهود الهيئة للاستثمار في طاقات الأجيال الناشئة، وتوفير بيئة تجمع بين التعلم والترفيه، وتسهم في اكتشاف المواهب وتوسيع المدارك المعرفية وتحفيز الابتكار.

ويستضيف متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، مخيم "درب الرحالة الصغار: من الصحراء إلى الواحة"، الذي يستهدف الأطفال من 6 إلى 12 عاماً، ويقام على فترتين، الأولى من 14 إلى 18 ديسمبر المقبل، والثانية من 21 إلى 25 من الشهر ذاته.

ويتضمن المخيم أنشطة مستوحاة من الحياة الإماراتية قديماً، تعرّف المشاركين بأدوات الرحالة ووسائل تحديد الاتجاهات، وطبيعة الحياة الصحراوية، والغوص بحثاً عن اللؤلؤ وصناعة السفن التقليدية، إلى جانب صناعة الفخار وأساليب الري التقليدية وإعداد المأكولات الشعبية، وجولات بين بيوت المتحف وأجنحته.

وتنظم مكتبات دبي العامة مخيمها الشتوي تحت شعار "سنا الدار"، ضمن مشروع "مدارس الحياة"، مستهدفة الأطفال واليافعين من 5 إلى 14 عاماً، من خلال برنامج يحتفي بالقراءة وفنون السرد والموروث الإماراتي.

ويتيح البرنامج للمشاركين اكتشاف عناصر القصة وإعادة سرد الحكايات الشعبية بأساليب مبتكرة، وتحويلها إلى أعمال فنية باستخدام تقنيات القص والتجميع وتنسيق الألوان، وتصميم فوانيس الحكايات ودمى الظل ولوحات الزجاج الملون، إلى جانب الأنشطة الرياضية والألعاب الجماعية، ويختتم بمعرض فني يعرض إبداعات الأطفال وقصصهم.

وينظم حي الفهيدي التاريخي مخيم "معماريو الفهيدي الصغار" خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر المقبل، للأطفال من 6 إلى 13 عاماً، لتعريفهم بالعمارة الإماراتية التقليدية وعناصرها الهندسية والجمالية.

وتشمل أنشطة المخيم تصميم مجسمات ثلاثية الأبعاد للبيوت التراثية، وابتكار نماذج للبراجيل للتعرف إلى آلية عملها في تبريد المنازل طبيعياً، واستكشاف العلاقة بين الضوء والظل والعمارة من خلال صناعة "الكاميرا المظلمة"، وإنتاج أعمال فنية مستوحاة من الزخارف والأبواب التراثية.

ويقيم متحف الاتحاد مخيم "جذور الاتحاد: استكشف، قُد، أنجز"، للأطفال من 6 إلى 12 عاماً، على فترتين، الأولى من 14 إلى 18 ديسمبر، والثانية من 21 إلى 25 من الشهر ذاته، لتعريفهم بقصة قيام دولة الإمارات وإرث الآباء المؤسسين.

ويشارك الأطفال في مهام وتحديات مستوحاة من الأنشطة الكشفية، تتناول تحديد الاتجاهات وربط العقد وأساسيات السلامة والتنظيم، وتسهم في تطوير مهارات التفكير النقدي واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية، وتختتم بمغامرة "مهمة الكشافة الكبرى".

ويستضيف مركز الجليلة لثقافة الطفل مخيمه الشتوي تحت شعار "دبي الأفعال"، مستهدفاً الأطفال من 4 إلى 14 عاماً، خلال الفترتين من 14 إلى 18 ديسمبر، ومن 21 إلى 25 من الشهر ذاته.

ويتضمن المخيم ورشاً وأنشطة في مجالات الفنون والتصميم والخزف والأزياء والفنون الأدائية، تتيح للمشاركين اكتشاف هوية دبي وموروثها الثقافي ومعالمها المعمارية والطبيعية، والتعبير عنها من خلال أعمال إبداعية تعكس رؤيتهم الخاصة للمدينة.

وتتواصل في قرية حتا التراثية، خلال عطلات نهاية الأسبوع وحتى 3 ديسمبر المقبل، فعاليات "مخيم حتا للفنون والإبداع"، الذي يستهدف الأطفال من 7 إلى 12 عاماً، ويقدم أنشطة مستوحاة من جبال المنطقة وأوديتها ومعالمها التراثية.

ويتضمن المخيم ورشاً في فنون الفسيفساء وتصميم البطاقات البريدية وصناعة المجسمات المتحركة، وأنشطة للتعرف إلى الحياة الفطرية والمشهد الزراعي في حتا، إلى جانب ورش تحتفي بالمناسبات الوطنية وتعزز ارتباط الأطفال ببيئتهم المحلية.