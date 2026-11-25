دبي في 25 نوفمبر /وام/ وظفت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محاكاة ثلاثية الأبعاد للحوادث المرورية، تتيح إعادة تمثيل سيناريوهات وقوعها وعرض تسلسل أحداثها بصورة مرئية، بما يدعم تطوير أساليب تحليل الحوادث وفهم تفاصيلها، ويسهم في تطوير أدوات عرض الوقائع المرورية والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم منظومة السلامة المرورية.

وأكدت شرطة دبي أن توظيف هذه التقنيات يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بأن تكون شرطة دبي أفضل جهاز شرطة في العالم في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من إمكاناتهما في تطوير الخدمات والعمليات الشرطية.

وأوضحت أن هذه التجربة تأتي في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لتطوير أدوات العمل وأساليبه، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جاهزية المنظومة المرورية لمواكبة التطورات التقنية.