الشارقة في 25 نوفمبر/وام/ أعلنت اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في معرض "جيتكس العالمي 2026" أن مشاركة حكومة الشارقة في الحدث العالمي الذي يقام في الفترة ما بين 8 و11 ديسمبر المقبل ستشهد طرح 19 مشروعاً رقمياً موزعاً على ثلاث منظومات مترابطة بمشاركة 13 جهة حكومية تحت شعار "تكامل رقمي.. وأثر مستدام" مجسّدة بذلك توجه الإمارة نحو تطوير منظومة حكومية أكثر ترابطاً تقوم على تكامل الخدمات والبيانات وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المساعد لتعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بجودة الحياة.

جاء الإعلان عن شعار المشاركة وتفاصيلها خلال الملتقى التحضيري الذي نظمته اللجنة في المعرض اليوم بحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية و المهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي مدير دائرة الشارقة الرقمية و راشد علي آل علي المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال في إمارة الشارقة و سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية المشاركة والعارضين.

وتشمل المشاركة منظومة "المجتمع المتكامل" التي تقدم خدمات رقمية ومعرفية مترابطة تسهّل وصول الأفراد والأسر ورواد الأعمال إلى الخدمات والفرص وتعزز قدرتهم على الاستفادة منها ومنظومة "القرار الذكي" التي توظف البيانات والتقنيات المتقدمة لدعم المؤسسات الحكومية في تحليل المعلومات ورفع كفاءة عملياتها واتخاذ قرارات أكثر دقة ومنظومة "الأمان الاستباقي" التي تعتمد على حلول ذكية لاستشراف المخاطر والحد من آثارها وتعزيز سلامة المجتمع وجاهزية المؤسسات للتعامل مع التحديات.

ويضم جناح حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2026 عدداً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين من الجهات شبه الحكومية من الإمارة ضمن مشاركة موحّدة تعكس نهج الإمارة في تعزيز التكامل المؤسسي وتوظيف التقنيات المتقدمة لتطوير الخدمات والارتقاء بمختلف القطاعات الحيوية.

وتعكس المشاريع المشاركة رؤية الإمارة للتحول الرقمي التي تتجاوز تطوير الخدمات بصورة منفردة إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة بما يتيح تبادل البيانات وتوظيف القدرات الرقمية بصورة أكثر فاعلية وتحويل الابتكار التكنولوجي إلى حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم التنمية المستدامة.

وشكّل الملتقى محطة لتنسيق جهود الجهات المشاركة وتوحيد أدوارها واستعراض المشاريع والمنظومات الرقمية التي سيضمها الجناح، إلى جانب مناقشة الاستعدادات التنظيمية والتقنية والإعلامية بما يعزز جاهزية الفرق المشاركة لتقديم تجربة متكاملة لزوار المعرض.

و أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن مشاركة حكومة الشارقة في معرض "جيتكس العالمي 2026" فرصة لتقديم رؤية الإمارة لمستقبل العمل الحكومي.

وقال : "نشارك في معرض جيتكس لنقدم للعالم رسالتنا بأن الإنسان في الشارقة هو محور كل سياسة وتحول وأن الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تراهن منذ عقود على الإنسان والمعرفة وأن هذا الرهان لم يتغير بل أصبح يُنفَّذ بأدوات وتقنيات جديدة".

وأضاف : "نحمل هذا المستقبل إلى معرض جيتكس هذا العام بتسعة عشر مشروعاً تقدّمها ثلاث عشرة جهة حكومية في ثلاث منظومات مترابطة تعكس رؤية حكومية واحدة تحت شعار (تكامل رقمي.. وأثر مستدام) الذي يجسد ثقافة ورؤية الشارقة التي تجعل من الإنسان غايتها الأولى.

من جانبها قالت المهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي إن القيمة الحقيقية لمشاركتنا في معرض جيتكس لا تُقاس بما نعرضه فحسب بل بما تثمر عنه من شراكات وفرص للتعاون وأثر يمتد إلى ما بعد المعرض فكل مشروع قصة تستحق أن تُروى تبدأ من فهم الحاجة وتمر بالتصميم والتطوير والتعاون وتكتمل بما تحققه من أثر ومن هنا تأتي أهمية لقائنا اليوم لتوحيد الجهود واستكشاف فرص التكامل بين المشاريع وصياغة رسالة حكومية موحّدة تعكس طموحات الشارقة وتوجهاتها المستقبلية.

بدوره قال معاذ النقبي رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في المعرض :"عملنا في اللجنة العليا أشهراً على الإعداد لهذه المشاركة وندرك أن أيام المعرض قليلة لكن ما يُبنى فيها من انطباعات وعلاقات يمتد طويلاً بعدها لهذا سندخل الجناح بروح الفريق الواحد لا بروح جهات تقف متجاورة فالزائر لن يحكم على التكامل بما نقوله عنه وإنما بما يراه في طريقة عملنا معاً".

وقدم معاذ النقبي خلال الملتقى الرؤية العامة للجناح والمشاريع التي ستعرضها الجهات المشاركة ضمن ثلاث منظومات موضحاً أوجه التكامل بينها ودورها في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة القطاعات المختلفة بما يجسّد شعار المشاركة.

وتقود "دائرة الشارقة الرقمية" مشاركة حكومة الشارقة في المعرض وتتولى إدارة جناحها وتنسيق مشاريع الجهات المشاركة وأدوارها ورسائلها الإعلامية.