الفجيرة في 25 نوفمبر/وام/ احتفلت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين بعيد الاتحاد الـ55 بمشاركة موظفيها وضيوفها.

وأكد أنطوان المعلولي، الرئيس التنفيذي للشركة، في كلمة خلال الاحتفال، أن عيد الاتحاد مناسبة لاستذكار جهود الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، والاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات في ظل قيادتها الرشيدة، رسّخت مكانتها نموذجاً للأمن والتقدم والريادة.

وأشار إلى أن تطور الشركة والإنجازات التي حققتها على مدى مسيرتها يعكس ما أتاحته نهضة الدولة من فرص للنمو مؤكداً التزامها بمواصلة الإسهام في حماية مكتسبات الوطن ودعم مسيرته التنموية.

تضمّن برنامج الاحتفال عرضاً موسيقياً وفقرات غنائية وطنية عبّرت عن الاعتزاز بالهوية الإماراتية والانتماء إلى الوطن.