دبي في 25 نوفمبر/وام/ تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس علماء شرطة دبي والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، غداً (الخميس) معرض «مختبر الأسرة» في دبي فستيفال سيتي مول، بالتزامن مع عام الأسرة، ويستمر حتى يوم السبت المقبل.

يتيح المعرض للأطفال وأولياء أمورهم المشاركة في تجارب تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه، والتعرف إلى تطبيقات العلوم الجنائية بأسلوب مبسط، من خلال أنشطة تنمي مهارات الملاحظة والتحليل والاستنتاج، وتشجع أفراد الأسرة على المشاركة والتعاون.

وأكد المقدم مهندس دكتور حميد سلطان دلموك السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار جهود المجلس لنشر المعرفة العلمية بين الأطفال في مراحل مبكرة، وتعريفهم بتطبيقات العلوم في العمل الشرطي.

وقال إن اختيار الأسرة محوراً للفعاليات يهدف إلى تشجيع فضول الأطفال العلمي بمشاركة أولياء أمورهم، من خلال تجارب تفاعلية تحفزهم على طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات، مشيراً إلى أن التعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة يتيح للعائلات التعرف إلى أساليب فحص الأدلة ودور المنهج العلمي في الملاحظة والتحليل والوصول إلى النتائج.

من جانبه، أوضح الرائد محمد ثاني المري، رئيس فريق المعرض، أن الفعاليات تتضمن خمس محطات تفاعلية هي «مختبر العائلة الذكية»، و«مختبر العلوم الجنائية»، و«مختبر المحقق الصغير»، و«مختبر الأسرة الآمنة»، و«لعبة مسرح الجريمة».