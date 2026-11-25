دبي في 25 نوفمبر /وام/ أكد محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جلف كرافت"، أن المجموعة تواصل تطوير قدراتها التصنيعية والتوسع في إنتاج اليخوت الكبيرة، مستفيدة من خبراتها المتراكمة على مدى 44 عاماً، وتطور إمكاناتها الفنية والتكنولوجية، بما يلبي الطلب المتنامي من عملائها على هذه الفئة من اليخوت ويعزز حضورها في الأسواق العالمية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال معرض دبي الدولي للقوارب 2026، إن المجموعة أصبحت تمتلك الخبرات والموارد والتقنيات اللازمة لتصنيع يخوت تصل أطوالها إلى 175 قدماً، مشيراً إلى تدشين يخت "ماجستي 160"، البالغ طوله نحو 49 متراً، في 23 نوفمبر الجاري، والذي يعد أكبر يخوت المجموعة حتى الآن.

وأوضح أن توجه المجموعة نحو تصنيع اليخوت الأكبر حجماً يأتي استجابة لتطور احتياجات عملائها، إلى جانب تنامي خبراتها في مجالات التصميم والهندسة والتصنيع واختيار المواد وتوظيف التكنولوجيا، لافتاً إلى أن عدداً من عملائها الذين بدأوا باقتناء قوارب تتراوح أطوالها بين 25 و30 قدماً، انتقلوا تدريجياً إلى اقتناء يخوت أكبر حجماً.

وأشار إلى أن المجموعة تشارك في المعرض للمرة الـ32 منذ انطلاقه، باعتباره منصتها الرئيسية لإطلاق منتجاتها الجديدة وعرضها أمام العملاء والموزعين، قبل الانتقال بها إلى المعارض الدولية الأخرى، مؤكداً أهمية الحدث في تعزيز التواصل مع الأسواق العالمية واستكشاف توجهات القطاع.

وكشف الشعالي عن مشاركة 45 موزعاً من مختلف أنحاء العالم في مؤتمر نظمته المجموعة قبيل انطلاق المعرض، لاستعراض أحدث منتجاتها ومناقشة مقترحات التطوير والتعرف إلى احتياجات الأسواق.

وأكد أن نجاح صناعة اليخوت لا يقتصر على القدرات التصنيعية، وإنما يعتمد كذلك على فهم الأسواق المستهدفة ومتطلبات العملاء، والمحافظة على القيمة السوقية لليخوت عند إعادة بيعها، بما يعزز ثقة العملاء بالمنتجات ويدعم استدامة الطلب عليها.

وتستعرض المجموعة خلال مشاركتها في المعرض، الذي يستضيفه "دبي هاربر" خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، ثمانية يخوت وقوارب، من بينها ثلاثة طرازات من علامة "سيلفركات" للقوارب ثنائية الهيكل، تُعرض للمرة الأولى عالمياً.

وتشمل الطرازات الجديدة "سيلفركات 47" من السلسلة العائلية، و"سيلفركات 47 أوفشور"، اللذين يبلغ عرض كل منهما 4.9 متر، إلى جانب "سيلفركات 42 أوفشور"، وتجمع هذه الطرازات بين تجهيزات الصيد الرياضي ومتطلبات الرحلات البحرية العائلية.

وتعرض المجموعة نسخة محدثة من يخت "ماجستي 120"، الذي يضم ست مقصورات، بما فيها الجناح الرئيسي للمالك، إلى جانب يخت "ماجستي 100 تراس"، المزود بشرفة خاصة بالمالك، وقارب "أوريكس 47LX" بتصميم داخلي وخارجي مجدد.

وشهد العام الجاري محطتين بارزتين في مسيرة تطوير مجموعة "ماجستي" لليخوت الفاخرة، تمثلتا في إطلاق يخت "ماجستي 145" في مايو الماضي، وتدشين "ماجستي 160" في نوفمبر الجاري.

من جانبه، أكد إروين بامبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جلف كرافت"، أن المجموعة تواصل الاستثمار في تطوير قدراتها في مجالات التصميم والهندسة والتصنيع، وتقديم طرازات تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، إلى جانب التوسع في الأسواق الدولية، معرباً عن ثقته بآفاق نمو قطاع اليخوت خلال السنوات المقبلة.

وتستعرض المجموعة، من خلال مركز خدمة اليخوت الفاخرة المشارك في المعرض، خدماتها المتخصصة في صيانة اليخوت وإصلاحها وتجديدها، إلى جانب توفير الدعم الفني لملاك اليخوت والمتخصصين في القطاع البحري.