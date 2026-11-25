العين في 25 نوفمبر/وام/ تطرح (هيئة أبوظبي للتراث) خلال مشاركتها في المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين 2026 تجربة متكاملة تجمع بين أصالة الموروث الإماراتي والتقنية الحديثة، وذلك من خلال جناح يضم مجموعة متنوعة من الأركان والأنشطة التفاعلية والعروض التراثية.

وقال خليفة مصبح الشامسي، رئيس قسم الفعاليات المجتمعية في الهيئة لوكالة أنباء الإمارات(وام) إن جناح الهيئة يحتضن باقة من التجارب والمنصات الثقافية والتفاعلية التي تبرز ثراء التراث الإماراتي وتنوّعه، وتشمل الغرفة الغامرة المخصّصة للتعريف بنجم سهيل وحسابات الدرور بأسلوب تفاعلي حديث و ركن الشعر والفنون الأدائية والمجالس الإماراتية لإبراز المظاهر الثقافية والاجتماعية الأصيلة التي تعكس قيم المجتمع الإماراتي.

ونوه إلى أن الأنشطة التفاعلية تشمل أيضا لعبة الصقر التفاعلية وتحديات الهدد، إلى جانب شاشة تفاعلية تستعرض مشاريع الهيئة ومبادراتها و ركن الإصدارات الذي يعرض أبرز إصدارات الهيئة ومؤلفاتها المعرفية والتراثية و حظيرة القهوة التي تشهد تنظيم ورش عمل ومسابقات القهوة الإماراتية، بهدف التعريف بتقاليد الضيافة الأصيلة ونقل معارفها وممارساتها إلى الأجيال القادمة.

وأشار الشامسي إلى أن هذه المشاركة تعكس حرص الهيئة على صون التراث الثقافي وتعزيز حضوره بأدوات معاصرة تجذب مختلف فئات المجتمع، وترسّخ ارتباط الأجيال الجديدة بموروثهم الوطني وتقاليده العريقة.