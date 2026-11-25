الفجيرة في 25 نوفمبر/وام/ احتفلت (إذاعة الفجيرة إف إم) اليوم 25 نوفمبر 2016م بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام والقوة البدنية في الساحة الأمامية للمركز التجاري بالفجيرة بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات.

شمل الاحتفال - الذي حضره أيضا سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسعادة عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس ادارة شركة الفجيرة التجارية وعدد من المسؤولين والعاملين بالإذاعة - عرضا للفرقة الموسيقية العسكرية بشرطة الفجيرة، وقصيدة وطنية للشاعر أحمد بن طوفان، وعروضا للفرقة الحربية، وعرضا كوراليا شاركت فيه طلبة وطالبات عدد من مدارس الفجيرة إضافة إلى بعض الفقرات الأخرى التي عكست مشاعر الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية والموروث الإماراتي.

وأكد محمود ربيعي، مدير إذاعة الفجيرة إف إم، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، أن عيد الاتحاد يمثل محطة وطنية نستحضر فيها بكل فخر مسيرة خمسة وخمسين عاماً من البناء والإنجاز، منذ أن أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات دعائم الاتحاد، لتنطلق مسيرة تنموية رائدة جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التقدم والازدهار والتلاحم الوطني.

وأوضح أن إذاعة الفجيرة، تحت مظلة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، تواصل أداء رسالتها الإعلامية في تعزيز الهوية الوطنية وصون الموروث الثقافي وإبراز منجزات إمارة الفجيرة ودولة الإمارات، انطلاقاً من إيمانها بدور الإعلام شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وصوتاً يعكس تطلعات المجتمع ويحافظ على قيمه الأصيلة.