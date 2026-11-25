دبي في 25 نوفمبر /وام/ كرّمت "مالية دبي" شركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والشركات المورّدة تقديراً لإسهاماتهم في نجاح برنامج المشتريات الحكومية المشتركة "تشارُك"، وذلك خلال حفل أقيم تحت شعار "شركاء النجاح".

وكشفت "المالية" عن تحقيق البرنامج وفورات مالية تراكمية بلغت نحو 491.5 مليون درهم خلال ست سنوات، بمتوسط وفر قدره 12%، فيما تجاوزت القيمة التراكمية للمشتريات المنفذة عبر البرنامج 4 مليارات درهم حتى نهاية سبتمبر 2026.

وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن برنامج "تشارُك" يعكس نهج حكومة دبي في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة إدارة المال العام، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تجسد نجاح الشراكة بين القطاع الحكومي والمورّدين.

من جانبه، أوضح حامد عبدالغفور العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة، أن البرنامج يضم حالياً 78 جهة حكومية ويوفر أكثر من 7500 صنف ضمن 27 فئة شرائية مدعومة بـ137 اتفاقية إطارية مشتركة، ما أسهم في توحيد إجراءات الشراء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى أن "تشارُك" نجح في تسريع عمليات الشراء ليصل متوسط إصدار أمر الشراء إلى نحو يومين ونصف، مؤكداً استمرار تطوير البرنامج وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والمورّدين.

وشهد الحفل تكريم عدد من الجهات الحكومية والشركات المورّدة وفريق عمل البرنامج، تقديراً لجهودهم في دعم منظومة المشتريات المشتركة.

وكان برنامج "تشارُك" قد نال في يونيو 2026 تصنيف خمس نجوم ضمن المسابقة الدولية لأفضل الممارسات العالمية، تأكيداً لتميزه في مجال المشتريات الحكومية المشتركة.