عجمان في 25 نوفمبر /وام/ وقعت جامعة عجمان، وهيئة جامعة كامبردج للتقييم والطباعة والنشر مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي التطبيقي، وتبادل الخبرات والموارد الأكاديمية.

وقّع المذكرة الدكتور خالد الصالح، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وناتاشا أريان، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وآسيا الوسطى في كامبردج.

وتشمل مجالات التعاون توظيف الموارد التعليمية، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الأكاديمية، واستكشاف فرص البحوث المشتركة ودراسات قياس الأثر، بما يسهم في تطوير الممارسات التعليمية والبحثية والارتقاء بجودة المخرجات الأكاديمية.

وأكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن المذكرة تمثل خطوة نحو توسيع الشراكات الأكاديمية الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، بما يدعم نجاح الطلبة ويرتقي بكفاءة الخريجين.