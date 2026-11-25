دبي في 25 نوفمبر /وام/ فاز فريق بارتيزان الصربي على مضيفه دبي لكرة السلة بنتيجة 84-71 في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة كوكاكولا أرينا بدبي ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ".

ونجح بارتيزان في تحويل تأخره بفارق 9 نقاط خلال الربع الثالث، بعدما تقدم دبي بنتيجة 50-41، إلى فوز، مستفيداً من تفوقه في الربع الأخير الذي أنهاه بنتيجة 26-9، ليحسم المباراة بفارق 13 نقطة.

ورغم الخسارة، حافظ دبي على المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 9 انتصارات مقابل 5 هزائم، ضمن الفرق الستة الأولى، فيما رفع بارتيزان رصيده إلى 8 انتصارات مقابل 6 هزائم، ليتقدم إلى المركز التاسع.

من جانبه قال تشافي باسكوال، مدرب فريق دبي لكرة السلة، إن ضعف الفاعلية الهجومية، ولا سيما في التصويب من خارج القوس، كان العامل الأبرز وراء الخسارة، موضحاً أن فريقه سجل رمية ثلاثية واحدة فقط من أصل 19 محاولة، كما أهدر عدة فرص سهلة من تحت السلة في الربع الأخير.

وشهدت المباراة الظهور الأول لفريق دبي بقميصه الثالث، الذي صُمم خصيصاً احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55، ويتضمن اللغة العربية للمرة الأولى على قمصان أحد الفرق المشاركة في "اليوروليغ".