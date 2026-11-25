العين 25 نوفمبر/وام / نفّذ مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي خلال شهر نوفمبر الجاري سلسلة من البرامج الثقافية والتراثية والمجتمعية، توّجها بفوزه بجائزة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي في دورتها الثامنة 2025 – 2026، في مجال الجهات الداعمة – دعم ورعاية القضايا المجتمعية، عن «برنامج إرث زايد التراثي والحرفي».

جاء ذلك انطلاقاً من توجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، بترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال .

فقد نظّم المركز بمقره فعالية وطنية احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 تحت شعار «دارنا بخيط الزري مطرزة بالعز والفخر» بالتعاون مع مركز التواجد البلدي – وسط المدينة وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، ومشاركة «برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي» ومبادرة «ريشة وفنان».

وقدّمت مدارس جبل حفيت للشراكات التعليمية، وصقر الإمارات الخاصة، والظاهر للشراكات التعليمية، وأكاديمية المستقبل فقرات استعراضية ووطنية، فيما شاركت مدارس أكاديمية الأندلس الخاصة، وليوا الدولية للبنات، والأضواء الخاصة بأركان وفقرات تراثية.

وشارك في الفعالية كلّ من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومركز موزة بنت سهيل للأطفال الاستثنائيين، وجامعة العين، وجامعة أبوظبي، في مشهد يجسّد قيم التلاحم والولاء للوطن.

فيما شارك «برنامج إرث زايد التراثي والحرفي» في احتفالات عيد الاتحاد بمدرسة الشاهين، وعيادة عود التوبة، وجامعة ليوا – العين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في حين تتواصل مشاركاته باحتفالات وزارة تمكين المجتمع وجمعية الإمارات للإدارة العامة حتى نهاية الشهر.

وعلى صعيد البرامج، قدّم «برنامج إرث زايد التراثي والحرفي» ورشاً لمدارس الطموح، وعين الخليج الخاصة، وهيلي، وصقر الإمارات، ومحمد بن خالد الحكومية، وروضة البطين، تناولت سنع المجالس والسدو والثوب التراثي وسنع القهوة.

ونفّذ «برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي» ورشاً في مدارس الشيم، وأم كلثوم، ومحمد بن خالد آل نهيان للأجيال.

واستقبلت مبادرة «مجلس أمي حمدة» طالبات مدرسة الزايدية، في حين قدّمت مبادرة «ريشة وفنان» ورشاً فنية لطلبة الزايدية وهيلي ومنتسبي مركز موزة بنت سهيل.

وتحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، نظّمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي عبر أكاديمية شما بنت محمد للفنون، فعالية «البيرو بعيون إماراتية» ومعرضاً فوتوغرافياً للمصوّر منصور المنصوري، بحضور

سعادة ألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا، سفير جمهورية بيرو لدى الدولة، وسعادة إبراهيم سالم العلوي، سفير الدولة لدى جمهورية بيرو، والدكتور محمد فتيحة، مدير الحرم الجامعي لجامعة أبوظبي في العين.

تضمّنت الفعالية جلسة نقاشية حول تجربة تصوير الفيديو والسياحة في البيرو، وعرض الفيلم السينمائي «البيرو بعيون إماراتية».

ونظّم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي أيضا فعالية «فن تشكيل الفسيفساء» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وقدّمت الدكتورة أميرة جمال جلسات حول العلاقة بين الأمهات والأبناء» ضمن برنامج «معك لصحة نفسية».

في حين نظّمت مبادرة «بالعربية تواصلنا» ورشة عن بُعد مع الدكتورة موزة الكعبي وشاركت في تحكيم مسابقة الإبداع بمدرسة جاردن سيتي البريطانية، فيما نفّذ البرنامج التطوعي ورشة «تطوعك انتماء» لطلبة أكاديمية الفلاح بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.

وشارك مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في مهرجان العين للكتاب بجلسة حوارية بعنوان «دور الشباب في إثراء الفعاليات الثقافية» في «العين تروي» بالعين سكوير تحدّث فيها إبراهيم عادل النقبي، وأدارها عبدالعزيز بن موسى، عضوا المجلس.