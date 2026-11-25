أبوظبي في 25 نوفمبر/وام/ فاز الجزيرة على فريق غول غوهار الايراني 1-0 اليوم في استاد محمد بن زايد ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة فيما توقف رصيد الفريق الإيراني عند نقطتين بالمركز الرابع والأخير.

وضمن الجولة ذاتها فاز الوحدة على الكويت الكويتي 2-1 في استاد جابر الأحمد الدولي، وذلك لحساب المجموعة الأولى.

ورفع الوحدة بذلك الفوز رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد فريق الكويت عند 6 نقاط بالمركز الثالث.