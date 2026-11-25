عجمان في 25 نوفمبر /وام/ نظمت جمعية الصحفيين ندوة بعنوان «الصحافة الإماراتية.. ذاكرة وطن ومسيرة أجيال»، ضمن مشاركتها في معرض «بيغ باد وولف للكتاب 2026» في عجمان، قدمها الباحث والإعلامي والمؤرخ الرياضي محمد الجوكر.

تناولت الندوة - التي أدارها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري- محطات تأسيس الصحافة الإماراتية وتطورها، ودور رواد المهنة في بناء المشهد الإعلامي الوطني، وإسهامات الصحافة في توثيق تاريخ الدولة ومراحل نهضتها، باعتبارها سجلًا لذاكرة الوطن وشاهداً على تحولات المجتمع ومسيرة التنمية.

واستعرض محمد الجوكر عدداً من التجارب والمحطات التاريخية في مسيرة الصحافة الإماراتية، مستنداً إلى خبرته البحثية والإعلامية واهتمامه بتوثيق تاريخ الصحافة والرياضة في دولة الإمارات.

وتناولت الندوة تطور الصحافة الرياضية ودورها في توثيق الإنجازات والحركة الرياضية الوطنية وشهدت نقاشاً حول التحولات التي فرضها الإعلام الرقمي على المهنة، والتحديات المرتبطة بالحفاظ على المصداقية والعمق المهني في ظل تسارع تدفق المعلومات، إلى جانب أهمية نقل الخبرات والتجارب الصحفية إلى الأجيال الجديدة.

وأكدت الندوة أهمية حفظ الذاكرة الصحفية الوطنية وتوثيق تجارب روادها، وتعزيز التواصل بين الأجيال، بما يسهم في ترسيخ الهوية المهنية للصحافة الإماراتية ومواصلة دورها في خدمة المجتمع والوطن.

تأتي الندوة ضمن البرنامج الثقافي والمهني لجمعية الصحفيين الإماراتية المصاحب لمعرض «بيغ باد وولف للكتاب 2026»، في إطار حرصها على تعزيز حضورها الثقافي والمهني، وفتح مساحات للحوار حول تاريخ الإعلام الإماراتي ومستقبله.