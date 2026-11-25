أبوظبي في 25 نوفمبر /وام/ اختتمت في جزيرة الحديريات منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي أقيمت على مدى 10 أيام بدعم من شركة "طاقة"، بمشاركة رياضيين من 45 دولة، وحضور ومشاركة نحو 4000 رياضي ومتفرج، فيما أصبحت أبوظبي أول مدينة في المنطقة تستضيف هذه البطولة.

وشهدت البطولة، التي نظمها الاتحاد الدولي للترايثلون واستضافتها "مدن" بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، إقامة جميع المنافسات في موقع واحد ضمن 6 فئات هي: الدواثلون، والكروس ترايثلون، والكروس دواثلون، والأكواثلون، والترايثلون للمسافات الطويلة، والأكوابايك للمسافات الطويلة.

وشارك في البطولة رياضيون من فئات النخبة، وتحت 23 عاماً، والشباب، والمراحل العمرية، وأصحاب الهمم، فيما ضمت قائمة اتحاد الإمارات للترايثلون أكثر من 500 رياضي، بما يمثل نحو ثلث المشاركين.

وتوّج في منافسات اليوم الختامي أمس، الألماني فيلهلم هيرش بلقب بطولة العالم للترايثلون للمسافات الطويلة لفئة النخبة للرجال، فيما أحرزت الفرنسية مارجولين بيير لقب السيدات، محققة لقبها العالمي الثالث خلال أربع سنوات.

وقال بيل أوريغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن"، إن استضافة البطولة للمرة الأولى في المنطقة جاءت ثمرة التعاون بين الاتحاد الدولي للترايثلون ومجلس أبوظبي الرياضي والشركاء، مؤكداً أن الحدث أسهم في ترسيخ معايير جديدة لاستضافة البطولات الرياضية الدولية في أبوظبي.

من جانبه، قال أنطونيو فرنانديز أريماني، رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، إن استضافة البطولة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل محطة مهمة في مسيرة اللعبة، مشيراً إلى أن جزيرة الحديريات وفرت مسارات ومرافق تلبي أعلى معايير بطولات العالم، وأسهمت في تقديم تجربة متكاملة للرياضيين والجماهير.

وشهدت البطولة برنامجاً مجتمعياً تضمن سباقات للجري والترايثلون للأطفال والناشئين وأصحاب الهمم، إلى جانب حملة لتنظيف الشاطئ نظمتها مؤسسة "الإمارات للطبيعة - الصندوق العالمي للطبيعة"، أسفرت عن جمع 203 كيلوغرامات من النفايات.

كما تضمنت البطولة مبادرات للاستدامة شملت محطات لإعادة تعبئة المياه، وتقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والاستفادة من فائض الطعام، ما أسهم في حصول الحدث على الاعتماد الذهبي ضمن شهادة الفعاليات المستدامة للاتحاد الدولي للترايثلون.