العين في 25 نوفمبر/وام/ كشفت فعاليات اليوم الأول للدورة الثانية لمعرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 بمركز أدنيك العين عن الأهمية المتنامية للحدث بوصفه منصة للحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل، ودعم قطاعي الصيد والفروسية، وتعزيز مكانة مدينة العين وجهةً رائدةً للفعاليات التراثية والثقافية المتخصصة.

يجسد المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تحت شعار "تراثنا عزّنا وفخرنا" استراتيجية مجموعة أدنيك الرامية إلى تطوير منصات تدعم الشركات الوطنية، وتشجع الابتكار، وتوفر فرصاً تجارية جديدة.

ومن خلال 14 قطاعاً متخصصاً تشمل الصقارة والفروسية والصيد والرماية ومعدات التخييم ومركبات الأنشطة الخارجية ورحلات السفاري والإبل والسلوقي، يتيح المعرض للعارضين فرصة الوصول المباشر إلى المشترين والمتخصصين والهواة، ويوفر منصة مثالية لإطلاق المنتجات الجديدة وبناء الشراكات التجارية، بما في ذلك مع الشركات الوطنية.

وعرض قطاع مركبات ومعدات الأنشطة الخارجية مجموعة واسعة من المنتجات المخصصة للتخييم والرحلات البرية والمغامرات الخارجية.

واستكشف الزوار من جانبهم مركبات الترفيه ومعدات التخييم وحلولاً عملية تلبي احتياجات الرحلات البرية والسفر لمسافات طويلة.

وجمع القطاع بين الموردين المتخصصين وهواة الأنشطة الخارجية الباحثين عن أحدث المنتجات والتجهيزات لاستكشاف دولة الإمارات والمنطقة.

في حين جمع قطاع أسلحة ومعدات الصيد والرماية نخبة من الشركات المصنعة والعلامات التجارية والموردين المتخصصين من داخل الدولة وخارجها، لخدمة مجتمع الصيد ورياضات الرماية.

ووفّر القطاع منصة متخصصة لاستعراض أحدث المنتجات والمعدات والتقنيات، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للتواصل المباشر مع خبراء القطاع والتعرف إلى أحدث التطورات والاتجاهات التي تشكل مستقبل هذه الصناعة.

وعبر مختلف القطاعات، استعرض نادي الفروسية رياضة الفروسية، مسلطاً الضوء على المكانة الراسخة التي تحتلها الخيول في التراث الإماراتي الأصيل.

وقدمت مؤسسة "دلما كينل" ضمن قطاع السلوقي كلاب السلوقي المعروفة بمهاراتها في الصيد والسباقات، ما أتاح للزوار فرصة التعرّف عن قرب إلى إحدى أبرز السلالات المرتبطة بتاريخ المنطقة وتراثها العريق.

واستقبلت قرية الصيادين والفرسان الصغار، التي تقدمها أدنوك العائلات في أجواء تراثية تحاكي المخيم الصحراوي التقليدي.

وشارك الزوار في ورش عمل تطبيقية حول الصقارة والسلوقي العربي، وتعرّفوا إلى أجواء (الحضيرة) التقليدية، فيما أتاحت منطقة الحرف اليدوية للأطفال صنع تذكارات مستوحاة من الصقارة والتراث الإماراتي والاحتفاظ بها.

وتعرّف الزوار في الحضيرة التقليدية إلى عادات الضيافة الإماراتية وطرق إعداد القهوة العربية ومكانتها في الثقافة الإماراتية في حين انطلقت مسابقة تقاليد القهوة العربية، التي تُقام للمرة الأولى هذا العام بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث.

واستعرض المتسابقون خلالها مهاراتهم في إعداد القهوة العربية والتزامهم بآداب المجلس، بما يسهم في الحفاظ على هذا التقليد ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وانطلقت في اليوم الأول منافسات تحدي المطرقة وتحدي التعلّق، اللذين يتنافس المشاركون فيهما على تسجيل أرقام قياسية جديدة، مع تخصيص جوائز نقدية للفائزين في كل تحدٍّ.

وأتاحت لعبة "كلك كفو" الإماراتية للزوار اختبار معارفهم بتقاليد الصقارة والفروسية والسلوقي العربي والإبل عبر مسابقات تفاعلية.

وتجولت فرق العيالة في أرجاء المعرض وقدمت عروضها على مدار اليوم، فيما أتاحت تجربة نجم سهيل الرقمية في جناح هيئة أبوظبي للتراث للزوار استكشاف المعارف المرتبطة بعلم الفلك والاستدلال في الصحراء والتقاليد الموسمية، واستقطبت حديقة الحيوانات الأليفة، والعروض المصاحبة التي تقدمها حديقة حيوان العين، عدداً كبيراً من الأطفال في أول أيام المعرض.

ويوفر المعرض، إلى جانب برنامجه التراثي والثقافي، منصة للشركات العارضة المتخصصة في الصقارة والفروسية والصيد والرماية الرياضية والتخييم والأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق، لاستعراض منتجاتها الجديدة والتواصل المباشر مع الهواة وبحث فرص إقامة الشراكات، بما يعزز مكانة مدينة العين وجهةً للفعاليات المرتبطة بالتراث الإماراتي وأنماط الحياة في الهواء الطلق.