القاهرة في 25 نوفمبر /وام/ أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية وفاة 30 شخصا وإصابة 15 آخرين، في حصيلة أولية لحادث حريق سيارة لنقل المواد البترولية أعلى نفق عشرة بحي الوراق بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم أن 39 سيارة إسعاف تشارك في عمليات الإنقاذ مشيرة إلى نقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، برفع درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للأزمات بالوزارة والمستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وكلف نائبيه بالتوجه إلى موقع الحادث ومستشفيات الإحالة لمتابعة الموقف ميدانيا.

وأكدت الوزارة استمرار متابعة الموقف والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، معربة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.