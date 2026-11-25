أبوظبي في 25 نوفمبر /وام/ يستضيف مضمار أبوظبي غداً سباق كأس "عيد الاتحاد" للخيول العربية الأصيلة "الفئة الثالثة"، لمسافة 1600 متر، ضمن الأمسية السادسة للموسم، التي تضم 7 أشواط، بإجمالي جوائز يبلغ 900 ألف درهم.

ويقام سباق "عيد الاتحاد" في الشوط الثاني بمشاركة 16 خيلاً من عمر أربع سنوات فما فوق، فيما يشهد الشوط الأول، المخصص للخيول العربية الأصيلة "توليد الإمارات" لمسافة 1400 متر، منافسات لقب "أريبيان ماجيستي سبرنت".

وتتنافس الخيول العربية الأصيلة المبتدئة في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب "مسار المجد للميل"، بينما يقام الشوط الرابع لمسافة 2200 متر على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة.

ويخصص الشوط الخامس، لمسافة 2200 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، للتنافس على لقب "الأصايل"، فيما يقام الشوط السادس لمسافة 2200 متر للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب "فيكتوري لاب للتكافؤ".

ويختتم السباق بالشوط السابع، الذي يقام لمسافة 1200 متر، ويجمع الخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات فما فوق، للتنافس على لقب "البرق سبرنت".