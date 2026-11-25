العين في 25 نوفمبر /وام/ أكد سعد الحساني، المتحدث باسم معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، أن النسخة الثانية من المعرض تشهد زيادة في عدد الدول والشركات والعلامات التجارية المشاركة مقارنة بالنسخة الأولى، إلى جانب توسّع برنامج الأنشطة التفاعلية المخصصة للزوار.

وقال الحساني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المعرض، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز "أدنيك العين"، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، يغطي 14 قطاعاً متخصصاً.

وتأتي زيادة المشاركات في النسخة الثانية بعد أن جمعت النسخة الأولى، التي أقيمت العام الماضي، 873 عارضاً وعلامة تجارية من 12 دولة، واستقطبت 116 ألفاً و617 زائراً.

وأوضح الحساني أن برنامج المعرض يتضمن أنشطة ركن الأطفال "ماجد"، ومسابقتي محاكاة سباقات السلوقي ومزاينة السلوقي، إلى جانب "تحدي القوة".

وأضاف أن هيئة أبوظبي للتراث تقدّم مسابقة لإعداد القهوة العربية ضمن فعاليات المعرض، فيما تقدّم فرق الفنون الشعبية عروضاً حيّة للزوار.