أبوظبي في 26 نوفمبر / وام/ حققت النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، الذي أُقيم تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ونظمته وزارة الأسرة بالتعاون مع الهيئة نجاحاً لافتاً .

وشهدت النسخة الأولى مشاركة 140 شريكاً قدّموا 400 فعالية ونشاط في كافة إمارات الدولة، معززة مكانة الطفولة المبكرة ضمن أولويات التنمية المجتمعية، من خلال دعم نمو الأطفال وتمكين الأسر، والارتقاء بجودة حياتهم، وتوفير بيئة داعمة تتيح لكل طفل فرصاً متكافئة للتعلّم والتطور.

وسجل الأسبوع، الذي عُقد خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026 تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً»، ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة، مشاركة آلاف الأطفال وأسرهم، وركّزت فعالياته على تعزيز مشاركة الوالدين في تجارب أطفالهم اليومية، وتزويد الأسر بفرص وممارسات عملية تسهم في دعم نمو الأطفال وتلبية احتياجاتهم في مراحل الطفولة المبكرة.

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من أسبوع الطفولة المبكرة خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر 2027.

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: "يجسّد النجاح الذي حققته النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة أهمية الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل، باعتباره استثماراً في مستقبل الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى دور الأسبوع وأهميته في دعم مستهدفات عام الأسرة 2026، بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها في تعزيز تماسك الأسرة والارتقاء بجودة حياتها، بما يدعم بناء بيئة تتيح للأطفال فرصاً أفضل للنمو والتعلّم والتطور.

وأضافت معاليها: «نتوجه بالشكر والتقدير إلى هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وجميع الجهات والمؤسسات والشركاء، "مشيرة إلى أن هذا التعاون يجسد أهمية تكامل الجهود الوطنية في تطوير مبادرات تستجيب لاحتياجات الأطفال والأسر، وتدعم تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وتعزز دور الأسرة في دعم نمو أطفالها خلال سنواتهم الأولى، وانعكس هذا التكامل في البرنامج المتنوع الذي شهده الأسبوع، وما تضمنه من فعاليات وتجارب تعليمية وثقافية وتراثية ورياضية وصحية وتوعوية، أتاحت للأطفال وأسرهم فرصاً للتعلم والاكتشاف والمشاركة.

وتنوّعت الفعاليات التي شهدها الأسبوع بين المدارس والمكتبات والمرافق المجتمعية والمراكز الصحية، ففي مبادرة «لحظة معاً في المدرسة»، شارك أولياء الأمور ومقدّمو الرعاية أطفالهم أنشطة القراءة واللعب والاكتشاف، فيما دعت «عجمان لينك» الأسر إلى تخصيص 15 دقيقة لنشاط مشترك، وقدّم «كرنفال الطفولة المبكرة ومختبرات معاً» في كليات التقنية العليا محطات للسرد والحوار والبناء والحركة.

فيما استضافت الشارقة «مدينة الطفولة المبكرة» من تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم، وقدّمت مدينة الطفل في حديقة الخور بدبي برنامج "نكتشف ونتعلم ونلعب معاً".

وفي بيت الحكمة بالشارقة، استهدفت «البدايات الأولى» الأطفال من الولادة حتى الثالثة، فيما خُصصت ورش «لحظات للإبداع والاكتشاف» للفئة من الرابعة حتى الثامنة، واستضافت مكتبة محمد بن راشد «ساعة الحكاية العائلية» و«أسرتي بألواني».

وفي أبوظبي، استقبلت فعالية «الفريج» الأسر في حديقتي الشيخة فاطمة والفلاح، فيما أتاح «سوق الفريج» في عجمان للأطفال عرض منتجاتهم وأعمالهم بمشاركة أسرهم.

وجمعت مبادرتا «جذور وحكايات» و«حكايا من شبابنا» التابعتان للمؤسسة الاتحادية للشباب الأجيال حول الحكايات الشعبية والألعاب التراثية، وقدّمت «رمستنا» في الفجيرة بطاقات للمفردات الإماراتية.

وشملت الأنشطة «محطة الأطفال» في مطار دبي الدولي، التي عرّفت الصغار بخطوات السفر، و«تجربة الإعلامي الصغير» في أم القيوين، إلى جانب «عالم الآثار الصغير» والجولات والورش في المواقع التراثية بالفجيرة و نظّمت محطة شمس في الظفرة ورشاً عائلية حول الطاقة الشمسية والاستدامة.

وشهد اليوم الختامي مباراة «أساطير كرة القدم الإماراتية ضد مائة طفل» على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، حيث التقى الأطفال نجوم كرة القدم الإماراتية وشاركوهم اللعب في أجواء عائلية.

كما نُظمت فعالية «عِش تجربة لاعب المنتخب» بالشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم في مقره بمنطقة الخوانيج بدبي، وأتاحت للأطفال محاكاة تجربة لاعب المنتخب الوطني، من الاستعداد للمباراة حتى خوضها على أرض الملعب.

وتضمّن الأسبوع «جري الطفولة ومعاً بالأزرق» لمسافة كيلومتر واحد في أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة، بالتعاون مع «اليونيسف»، الشريك الرئيسي، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، فيما شملت الأنشطة «كأس الطفولة المبكرة» في العين و«سباق الكاياك العائلي» في أبوظبي.

وفي مجال الصحة والتدخل المبكر، عرّفت مراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة الأسرة الأسر بالخدمات المتاحة ضمن «يوم البداية الداعمة»، واستضاف الرحمانية مول في الشارقة «مختبر الروتين اليومي وبرنامج المسح والكشف المبكر».

وقدّمت دبي الصحية برامج توعوية في مراكزها، وشاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بفعالية «نتعلم ونلعب ونكبر بصحة» في أم القيوين.

ونظّمت مؤسسات النفع العام، بدعم من وزارة تمكين المجتمع، لقاءات توعوية للأمهات الجدد في عجمان.

وفي إطار دعم استدامة أثر الأسبوع، أُتيحت عبر الموقع الرسمي للأسبوع www.ecweek.ae مجموعة من الأدلة والموارد باللغتين العربية والإنجليزية، من بينها «لحظات يومية لأسرة أكثر ترابطاً» و«أكثر من 100 فكرة للحظات أسرية»، التي تتضمن أفكاراً وأنشطة عملية يمكن توظيفها ضمن الروتين اليومي للأسرة، بما يعزز التفاعل بين الوالدين والأطفال، ويوفر لمقدّمي الرعاية أدوات متنوعة لدعم نمو الأطفال وتطورهم، وفق أعمارهم واهتماماتهم.