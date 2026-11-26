أبوظبي في 26 نوفمبر/وام/ تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أعلنت وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة عن فتح باب التقديم لبرنامج «مسرّعات النفع العام»، كمبادرة وطنية تهدف إلى استقطاب وتمكين جيل جديد من مؤسسي مؤسسات النفع العام، ودعمهم في تأسيس مؤسسات تقدم حلولاً للتحديات المجتمعية وتحدث أثراً إيجابياً ومستداماً.

وفي هذا السياق، قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع: "تعكس رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان لبرنامج مسرعات النفع العام اهتمام سموه بتعزيز دور مؤسسات النفع العام في التنمية المجتمعية وتمكينها من إحداث أثر مستدام، من خلال دعم جيل جديد من المؤسسين وتحويل أفكارهم ومبادراتهم الواعدة إلى مؤسسات نفع عام فاعلة ومستدامة".

وأضافت معاليها :"نحرص من خلال البرنامج على توفير منظومة متكاملة من التدريب والإرشاد المتخصص والتمويل والدعم المؤسسي، بما يتيح للمشاركين اكتساب الخبرات والقدرات اللازمة لتأسيس مؤسساتهم وإداراتها، ويُعزز فرص نجاحها واستدامة أثرها في المجتمع".

يأتي البرنامج ضمن «منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تعزيز ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية، وتوسيع مساهمة مؤسسات النفع العام في التنمية الوطنية.

ويبدأ استقبال طلبات المشاركة في البرنامج اعتباراً اليوم 26 نوفمبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2026، ويستهدف في دورته الأولى اختيار 15 مؤسساً وفريقاً تأسيسياً من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 21 عاماً فما فوق، حيث يمكن التقديم بصورة فردية أو ضمن فريق تأسيسي لا يتجاوز ثلاثة أعضاء.

ومن بين شروط المشاركة أن البرنامج لا يشمل مؤسسات النفع العام المسجلة حالياً، ولا يشترط أن يكون لدى المتقدم مؤسسة قائمة، وإنما أن يمتلك فكرة ذات أثر مجتمعي محتمل، تستجيب لاحتياج واضح في المجتمع، إلى جانب رؤية لتنفيذها والتزام بتحويلها إلى مؤسسة نفع عام مستدامة.

وستُدعى الطلبات التي تجتاز مرحلة التقييم الأولي إلى مقابلات شخصية مع أصحابها، تمهيداً لاختيار المشاركين في الدورة الأولى.

وينطلق البرنامج في شهر فبراير 2027 ويستمر حتى شهر مايو من العام نفسه ويتضمن 16 يوماً من التعلم والتطوير العملي بنظام هجين يجمع بين الحضور والتعلم عن بُعد ضمن رحلة تطوير مكثفة تركز على بناء المؤسسات وتجهيز مؤسسيها للانطلاق، بما يتجاوز مفهوم البرامج التدريبية التقليدية، كما يتيح للمشاركين الاستفادة المباشرة من خبرات القيادات والمتخصصين والممارسين، من خلال ورش العمل الحضورية والجلسات التفاعلية والاستشارات الفردية والإرشاد المتخصص.

وعلى مدى خمسة أشهر، سيعمل المشاركون على تطوير المقومات الأساسية لتأسيس مؤسسات نفع عام وإدارتها، بما يشمل إجراءات التأسيس والترخيص، والحوكمة والامتثال، والتخطيط الاستراتيجي والمالي، واستقطاب التمويل، وإدارة المتطوعين، وبناء الشراكات، وقياس الأثر المجتمعي.

ويركز البرنامج على تطوير النماذج التشغيلية للمشروعات، وتعزيز المهارات القيادية للمؤسسين، وتمكينهم من عرض أفكارهم والتواصل بفاعلية مع الجهات الحكومية والشركات والجهات المانحة والشركاء المحتملين، واكتساب المهارات العملية والخطط التنفيذية اللازمة لإطلاق مؤسسات نفع عام فاعلة وقادرة على النمو والاستدامة.

ويُختتم البرنامج في شهر يونيو 2027 بعرض المشروعات أمام لجنة تحكيم متخصصة، حيث سيتم اختيار خمسة مشروعات فائزة للاستفادة من حزمة متكاملة من الدعم تشتمل على منحة تأسيسية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم، وتمويل مماثل يصل إلى 200 ألف درهم على مدى عامين، ومساحات عمل مجانية، وجلسات إرشاد واستشارات استراتيجية، وإتاحة الفرص للظهور الإعلامي والتعريف بالمشروعات، والتواصل مع الشركاء والجهات الداعمة المحتملة، والاستفادة بعد انتهاء البرنامج من شبكة للخريجين وجلسات استشارية مستمرة، للمساعدة في تطوير المؤسسات ومواجهة التحديات وتعزيز أثرها المجتمعي.

ودعا برنامج "مُسرِّعات النفع العام" المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ممن لديهم أفكار قادرة على تقديم حلول مؤثرة لاحتياجات المجتمع إلى التقدم للبرنامج، والاستفادة من هذه الفرصة لتحويل أفكارهم إلى مؤسسات نفع عام تحقق أثراً مستداماً، في مجالات الأسرة أو التعليم أو الصحة أو الثقافة أو البيئة أو التطوع أو غيرها من مجالات النفع العام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تمكين المجتمع.