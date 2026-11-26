الفجيرة في 26 نوفمبر/ وام/ قال معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، إن الاحتفال بعيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات مناسبة وطنية غالية تجسد قيم الوحدة والانتماء والفخر بالهوية الإماراتية، نستحضر فيها بكل اعتزاز حكمة الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين أرسوا دعائم دولة تقوم على الوحدة والتلاحم والعطاء.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال للجمعية حضره موظفوها بمناسبة عيد الاتحاد وسط أجواء وطنية جسدت مشاعر الفخر والانتماء والاعتزاز بمسيرة الاتحاد وإنجازاته.

وقال معاليه: «لقد كان لي شرف معايشة محطات من مسيرة الاتحاد، وشهدت عن قرب كيف تحولت طموحات الآباء المؤسسين إلى نهضة حضارية شاملة، تتواصل إنجازاتها اليوم في ظل قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من الإنسان محور التنمية وغايتها».

وأضاف أن قيم الخير والعطاء والتكافل الإنساني جزء أصيل من الهوية الإماراتية، وإرث وطني نعتز به ونستلهم منه رسالتنا في العمل الخيري والإنساني، مؤكداً أن الوفاء للوطن يتجسد في الإخلاص في العمل والمحافظة على مكتسباته والإسهام في بناء مستقبله.

وأشاد معاليه بجهود موظفي وموظفات جمعية الفجيرة الخيرية وإخلاصهم في أداء رسالتهم الإنسانية والمجتمعية، داعياً إياهم إلى مواصلة العطاء والتميز في العمل، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء الوطني، والإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في العمل الخيري والإنساني.

ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تظل راية الاتحاد خفاقة بالعز والمجد.