دبي في 26 نوفمبر/وام/ وقّعت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية والمصرفية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا.

وتتولى لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا تنظيم الأسواق الإقليمية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا "CEMAC" التي تضم ست دول أعضاء من إقليم وسط أفريقيا.

وترسي مذكرة التفاهم آلية عمل واضحة للتشاور وتبادل المعلومات والتعاون المشترك بين الطرفين في الشؤون الرقابية والتنظيمية؛ بما يمكّن الجهتين من تعزيز فعالية منظومة الإشراف والرقابة ومواكبة التطورات المتسارعة في الأنشطة المالية عبر الحدود.

وقّع مذكرة التفاهم مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وجاكلين أديابا نكيمبي، رئيسة لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا، في العاصمة الإسبانية مدريد على هامش اجتماعات لجنة النمو والأسواق الناشئة المنبثقة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ترسيخاً لأهمية تضافر الجهود التنظيمية في ظل تنامي ترابط الأسواق المالية العالمية.

يأتي توقيع المذكرة ترجمة للزخم المتصاعد في حركة الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال بين أفريقيا والشرق الأوسط ودور مركز دبي المالي العالمي كجسر للتواصل بين المنطقتين.

ويمثل هذا المكانة الراسخة للمركز لـ"دبي المالي العالمي" بوصفه مركزا للأعمال المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لا سيما عقب إدراج جمهورية الكونغو مؤخراً أوراقاً مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.55 مليار دولار في ناسداك دبي لتصبح أول جهة إصدار سيادية أفريقية في السوق.

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن أسواق رأس المال تعد ركيزة أساسية لربط الاقتصادات، وتحفيز الاستثمارات، وفتح آفاق النمو المستدام .. مع تسارع تدفق الاستثمارات حول العام، لم تعد الثقة والشفافية وفعالية التنظيم مجرد خيارات، بل أصبحت ضرورة حتمية ملزمة، و مذكرة التفاهم المبرمة مع لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا تؤسس شراكة استراتيجية مع الجهة المسؤولة عن تنظيم والإشراف على الأسواق المالية في ست دول بمنطقة وسط أفريقيا، وتضع إطاراً رسمياً للحوار وتبادل المعلومات والتعاون المشترك، وتندرج مذكرة التفاهم هذه ضمن استراتيجية السلطة الدولية لتعزيز التعاون التنظيمي مع نظرائها، بما يضمن كفاءة التنسيق والتعاون المشترك لمواكبة الترابط المتزايد في أسواق رأس المال.

وقالت جاكلين أديابا نكيمبي، رئيسة لجنة مراقبة الأسواق المالية لوسط أفريقيا، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة في مسيرة التعاون الدولي للجنة مراقبة السوق المالية لوسط أفريقيا، وترسي إطاراً واضحاً لتبادل المعلومات وتقديم المساعدة المتبادلة في الرقابة على الأسواق الخاضعة لاختصاص كلتا الجهتين في ظل تزايد الأنشطة المالية العابرة للحدود، وبالنسبة للجنة مراقبة السوق المالية لوسط أفريقيا، التي تتمثل مهمتها في حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وضمان حسن سير السوق المالية الإقليمية لوسط أفريقيا، فإن التعاون الوثيق مع جهة تنظيمية تتمتع بخبرة راسخة مثل سلطة دبي للخدمات المالية يعزز قدراتنا الرقابية وإمكاناتنا في التعاون مع نظرائنا على المستوى الدولي، بما يتماشى مع التزاماتنا بصفتنا عضواً في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.