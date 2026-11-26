بيروت في 26 نوفمبر/وام/ التقى معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، معالي ياسين جابر وزير المالية في الجمهورية اللبنانية، ومعالي جو الصدّي وزير الطاقة والمياه، وسعادة كريم سعيد حاكم مصرف لبنان.

وشارك في اللقاءات الوفد المرافق لمعاليه الذي يضم ممثلين عن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركتي طاقة ومصدر، بحضور سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية.

وجرى بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، ولا سيّما الكهرباء، لما يمثله من اهتمام مشترك بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في هذا القطاع.

كما تناولت اللقاءات آفاق التعاون بين الجهات المعنية والشركات في البلدين، وأهمية بناء شراكات مستدامة، بما يسهم في دعم تطوير قطاع الطاقة والكهرباء في لبنان.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين إلى التنمية والازدهار.