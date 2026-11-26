أبوظبي في 26 نوفمبر/وام/ أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، مبادرة «سفراء الجيل السيبراني»، ضمن مبادرتي «CyberE71» و**«Shabab AI»**، تزامناً مع شهر الابتكار وفعاليات «الإمارات تبتكر»، في إطار الجهود الوطنية لبناء القدرات، والاستثمار في مهارات الشباب، وتعزيز دورهم في نشر الوعي بالأمن السيبراني.

تهدف المبادرة إلى تأهيل وتمكين الشباب ليكونوا سفراء للتوعية الرقمية وقادة لنشر ثقافة الأمن السيبراني، وشهدت المرحلة الأولى تنظيم جلسات تدريبية شارك فيها أكثر من 70 شاباً وشابة، تلقوا خلالها معارف متخصصة وموارد تدريبية، شملت عروضاً توعوية جاهزة، بما يمكنهم من تنظيم ورش عمل وجلسات تثقيفية لنشر الوعي بالأمن السيبراني بين مختلف فئات المجتمع، بدءاً من أقرانهم، مروراً بالمدارس، ووصولاً إلى المجتمعات المحلية، بما يعزز مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تجمع المبادرة بين منظومة الابتكار وريادة الأعمال التي توفرها «CyberE71»، وإمكانات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها «Shabab AI»، مستندة إلى خبرات مجلس الأمن السيبراني في تطوير القدرات الوطنية، وجهود مجلس أبوظبي للشباب في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، بهدف بناء شبكة وطنية من سفراء الأمن السيبراني تسهم في رفع جاهزية المجتمع لمواجهة التحديات الرقمية.

ويعد تنفيذ أولى الجلسات التدريبية محطة مهمة في مسيرة المبادرة، ويعكس التزام الجانبين بتمكين الشباب، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني في دولة الإمارات، والإسهام في بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام، يعزز قدرة أفراد المجتمع على مواكبة التقنيات الناشئة والتعامل مع تحديات العالم الرقمي.

ويواصل مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني، ودعم المرونة والقدرات السيبرانية على مستوى الدولة، من خلال مبادرات تسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أمناً للأفراد والمؤسسات والمجتمع.

فيما يواصل مجلس أبوظبي للشباب تنفيذ مبادرات تستهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، بما يسهم في تطوير قدراتهم ودعم إسهاماتهم في تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.