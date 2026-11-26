أبوظبي في 26 نوفمبر/وام/ تستضيف أبوظبي ختام سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي، النهائي الكبير لموسم 2026، المقدّم من مجلس أبوظبي الرياضي، على لقب بطولة "رولكس سيل جي بي" الأحد المقبل أمام قصر الإمارات، وتتنافس فيه 3 فرق على جائزة تقدر بمليوني دولار أمريكي، وتعد أكبر جائزة مالية في رياضة الإبحار.

وضمن فريقا "بوندز فلاينج روز" الأسترالي، و"لوس جالوس" الإسباني مقعديهما في نهائي الموسم، فيما تنحصر المنافسة على البطاقة الثالثة والأخيرة بين فريقي "أرتيميس" السويدي، وفريق الولايات المتحدة الأمريكية اللذين وضعتهما القرعة في مجموعة واحدة، ليخوضا مواجهة مباشرة منذ السباق الأول.

وتبدأ منافسات نهاية الأسبوع بسباقات المجموعات على مدى يومين، يعقبها نهائي جولة أبوظبي بمشاركة 4 قوارب لتحديد الفائز بالجولة، وبعد احتساب نقاطها، تتأهّل الفرق الـ3 الأولى في الترتيب النهائي للموسم إلى السباق الحاسم على اللقب وجائزة الـ2 مليون دولار.

ويدخل "أرتيميس" الجولة متقدّماً بـ7 نقاط على الفريق الأمريكي، عقب سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار الشراعي، المقدّم من "دي بي ورلد"، نهاية الأسبوع الماضي، فيما يخوض الفريق السويدي، الذي انضم إلى البطولة في 2026، منافسة قوية لبلوغ النهائي في موسمه الأول.

ويسعى الفريق الأمريكي، بقيادة تايلور كانفيلد، إلى تعويض الفارق وانتزاع بطاقة التأهّل، إثر فوزه بجولتَين من الجائزة الكبرى، بعدما أنهى موسم 2025 في المركز الأخير.

وفي مقدّمة الترتيب، يأتي الفريق الأسترالي في صدارة الترتيب العام لبطولة "رولكس سيل جي بي" ومكافأتها البالغة 400,000 دولار، ويطمح بقيادة توم سلينجسبي إلى إضافة لقب رابع إلى سجلّه، فيما يسعى "لوس جالوس" الإسباني بقيادة دييجو بوتين إلى لقبه الثاني.

وكانت أستراليا وإسبانيا الأبرز خلال موسم 2026، إذ صعد كل منهما إلى منصة التتويج في 9 جولات، ويتصدّر "بوندز فلاينج روز" عدد الانتصارات هذا الموسم بعد فوزه بـ5 جولات، مقابل 3 انتصارات للفريق الإسباني.

ويأمل فريق "بلاك فويلز" النيوزيلندي بمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه في دبي نهاية الأسبوع الماضي، وهو انتصاره الأول في 2026 وكانت مسيرته هذا الموسم قد تعطّلت إثر حادث اصطدام كبير في أوكلاند خلال فبراير.

ويتطلّع فريق "إيميريتس جي بي آر" البريطاني إلى إنهاء الموسم بنتيجة قوية، بعدما فقد في دبي فرصة الاحتفاظ باللقب.