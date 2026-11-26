الشارقة في 26 نوفمبر /وام/ أبرم مركز الشارقة لصعوبات التعلم اتفاقيتي تعاون الأولى مذكرة تفاهم مع مركز موزة بنت سهيل للأطفال الاستثنائيين في مدينة العين، والثانية اتفاقية تقديم خدمات مع مجموعة زليخة للرعاية الصحية.

شهد مراسم التوقيع سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ، ووقع الاتفاقيتين عن مركز الشارقة لصعوبات التعلم سعادة الدكتورة هنادي عبيد السويدي، مدير المركز، فيما وقعتي مذكرة التفاهم عن مركز موزة بنت سهيل للأطفال الاستثنائيين سعادة الأستاذة الدكتورة عوشة المهيري، ومديرة التسويق والمبيعات المؤسسية لمجموعة زليخة، سمينة خانم.

وأكدت سعادة الدكتورة هنادي السويدي أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التقييم والتدخل المبكر، ولتمكين الأفراد الذين يواجهون صعوبات تعلم محددة، مشيرة إلى أن تكامل الجهود بين المؤسسات التربوية والصحية يعزز بيئة دامجة للبحث والتوعية والتدخل العلمي الدقيق.

وتشمل مذكرة التفاهم مع مركز موزة بنت سهيل تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، تطوير المقاييس الأدوات التشخيصية، وتبادل الخبرات في التربية الخاصة، إضافة إلى تنظيم فعاليات وورش عمل مشتركة تستهدف الكوادر المتخصصة والطلاب وأولياء الأمور.

أما اتفاقية تقديم الخدمات مع مجموعة زليخة، فتهدف إلى تسهيل وصول موظفي المركز ومنتسبيه من الطلاب وأولياء الأمور إلى خدمات الرعاية الصحية، مع استقبال الحالات المحوّلة من مستشفيات المجموعة للاستفادة من خدمات التقييم النفسي والتربوي، مما يعزز التكامل بين المسارين الطبي والتربوي، ويضمن توفير التدخل المبكر المناسب.