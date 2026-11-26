أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام/ أعلنت منظمة مهارات آسيا العالمية انضمام أستراليا والجمهورية العربية السورية وفانواتو إلى عضويتها، ليرتفع عدد أعضائها إلى 33 دولة، وانتخاب عضوين جديدين في مجلس إدارتها، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العاشر للمنظمة، الذي استضافته مدينة ديلي في جمهورية تيمور الشرقية خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.

ويعكس انضمام الدول الثلاث استمرار التوسع الإقليمي للمنظمة، واتساع شبكة أعضائها منذ تأسيسها وانطلاقها من أبوظبي.

وتأتي هذه التطورات ضمن مسيرة المنظمة التي تأسست وانطلقت من أبوظبي بدعم من القيادة الرشيدة، وبدأت المنظمة بخمس دول مؤسسة هي الإمارات وتايلاند وكوريا والبحرين وتايبيه الصينية، ووصل عدد أعضائها اليوم إلى 33 دولة.

ويعكس نمو عضوية المنظمة من خمس دول مؤسسة عند انطلاقها في أبوظبي إلى 33 دولة اليوم، الدور الذي اضطلعت به أبوظبي في تأسيس ودعم مسيرة المنظمة، وتوسيع نطاق التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات المهارات التقنية والمهنية.

وتحظى المنظمة ومسابقاتها الآسيوية بدعم واهتمام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقد تجسد ذلك في رعاية سموه لمسابقة مهارات آسيا العالمية التي استضافتها أبوظبي عام 2023.

وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية، إن المسابقات الإقليمية تمثل منصة لتطوير مهارات الشباب وإبراز قدراتهم، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والخبراء والقطاع الصناعي.

وأضاف: «تمنح مسابقات مهارات آسيا العالمية الشباب فرصة لتطبيق مهاراتهم في بيئة تنافسية، كما تتيح للدول الأعضاء تبادل الخبرات والتعاون في تطوير منظومات التعليم والتدريب التقني والمهني».

وتسهم هذه الجهود في تعزيز جاهزية الشباب للمستقبل من خلال تطوير المهارات التقنية والمهنية، وربطها بالتحولات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، بما يدعم إعداد كفاءات قادرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية.

وانتخب أعضاء الجمعية العمومية السيد فاتشارابونغ موكتشيرد من مملكة تايلاند نائباً للرئيس للشؤون الخارجية، والسيد أوسامو إيتشيكاوا من اليابان نائباً للرئيس لشؤون المسابقات.

وعُقدت الاجتماعات في فندق بالم سبرينغز، باستضافة المعهد الوطني لتنمية القوى العاملة (INDMO)، تحت شعار «المهارات من أجل القيمة العامة: تمكين الدول في عصر الذكاء الاصطناعي»، وبمشاركة وفود الدول الأعضاء وممثلي منظمة مهارات العالم الدولية وشركاء القطاع الصناعي.

وتواصل المنظمة، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، جهودها لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير منظومة المهارات التقنية والمهنية، ودعم إعداد الكفاءات الشابة لمواكبة التحولات التكنولوجية ومتطلبات أسواق العمل.