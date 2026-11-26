أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام/ بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، نظّم المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية فعالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجيومكانية، في مجلس القرم بإمارة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 100 ممثل من الجهات الحكومية والأمنية والمؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود المركز لتطوير قطاع المعلومات الجيومكانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية بالقطاع.

وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على أهمية المعلومات الجيومكانية ودورها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، إلى جانب استعراض أحدث المستجدات في القطاع وأبرز المشاريع والإنجازات الوطنية التي حققها المركز في مجال إنتاج المعلومات الجيومكانية وإدارتها وتنظيمها على مستوى الدولة.

وتضمنت الفعالية مجموعة من العروض التخصصية التي قدمها كلٌّ من سعادة الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة المركز، وسعادة المهندس حامد خميس الكعبي، مدير عام المركز، والسيد عبدالسلام الذهلي، مستشار الكارتوغرافي بالمركز.

كما شارك السيد محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي للتراخيص بمجموعة بريد الإمارات، بعرض تقديمي حول نظام العنونة البريدية الرقمي. وشهدت الفعالية أيضاً إقامة معرض مصاحب سلّط الضوء على أبرز مشاريع المركز ومنتجاته الجيومكانية وإنجازاته على المستويين الوطني والدولي.

وعلى هامش الفعالية، كرّم سعادة الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة المركز، وسعادة المهندس حامد خميس الكعبي، مدير عام المركز، ممثلي الجهات المشاركة في تزويد المركز بالمعلومات المستخدمة في إعداد الأطلس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لجهودها وإسهاماتها القيّمة في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد هذا المشروع الوطني.

ويُعد الأطلس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ثمرة للتعاون والتكامل بين المركز و35 جهة، ومرجعاً وطنياً شاملاً يوثّق مسيرة الدولة وإنجازاتها في مختلف القطاعات، ويجسّد أهمية تكامل الجهود الوطنية في إنتاج المعلومات الجيومكانية وتوظيفها بما يخدم الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

وتأتي إقامة هذه الفعالية انطلاقاً من الدور الوطني للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية في تنظيم وتطوير قطاع المعلومات الجيومكانية وتمثيله على المستويين المحلي والدولي، وحرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وترسيخ ثقافة تبادل البيانات والمعرفة، بما يسهم في بناء منظومة جيومكانية وطنية متكاملة تدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع الحيوي.