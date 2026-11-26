أبوظبي في 26 نوفمبر / وام/ أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر "المفاوضات تحت الضغط: تشكيل النتائج في عصر من عدم اليقين" الذي استضافه حرم كلية إنسياد في الشرق الأوسط بأبوظبي أمس الأول، أن الاتفاقيات الناجحة ينبغي أن تكون أساساً لشراكات طويلة الأمد.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، شدّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته الافتتاحية، على أهمية التفاوض الفعّال في بيئة تجارية عالمية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلب العلاقات الاقتصادية الدولية.

وأكد معاليه أن المصداقية لا تنتهي عند التوصل إلى اتفاق، بل يمكن، ويجب تعزيزها بعده من خلال التنفيذ الفعّال وبناء الشراكات طويلة الأمد.

وعكست المناقشات الرسائل الرئيسية التي طرحها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته الافتتاحية، وفي مقدمتها وضوح الهدف، وفهم وجهات النظر المختلفة، والالتزام ببناء شراكات مستدامة تحقق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف.

وجمع مؤتمر كلّية "إنسياد" نخبة من القيادات وصنّاع القرار من قطاعات الأعمال والحكومات والتكنولوجيا والإعلام لاستكشاف التحولات التي تشهدها ممارسات التفاوض، والمهارات والقدرات القيادية التي يحتاجها القادة للتعامل مع بيئة تتسم بالتعقيد، والمصالح المتباينة، والضغوط المتزايدة.

وفي افتتاح المؤتمر، قال البروفيسور هوراسيو فالكاو، أستاذ إدارة الممارسة في علوم القرار بمعهد إنسياد، إن التفاوض اليوم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس فقط كوسيلة للتوصل إلى اتفاقات، بل كقدرة قيادية أساسية تمكّن القادة من التعامل مع التحديات المعقدة وصياغة نتائج مستدامة في عالم سريع التغير.

في حوار مفتوح أداره البروفيسور هوراسيو فالكاو، استعرض الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن إم دي سي" (NMDC)، خبراته في عدد من المشاريع والمواقف عالية المخاطر، بما في ذلك مشروع توسعة قناة السويس، وجائحة كوفيد-19، وعمليات دمج المؤسسات، لتسليط الضوء على أهمية تجاوز المواقف الفردية والتركيز على تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي حديثه عن مشروع توسعة قناة السويس، قال: عندما تنفّذ مشروعاً لأمة بأكملها، فإن العقد يمثل الحد الأدنى من الالتزام، وليس الحد الأقصى منه.

وتناولت جلسة نقاشية حول القيادة، شارك فيها كريم صباغ، العضو المنتدب لشركة "سبيس42"، وربيع الشعار، الشريك الإداري في شركة "سمارك"، أهمية بناء الثقة، وخلق القيمة المشتركة، والتفكير بما يتجاوز المكاسب الآنية نحو شراكات مستدامة طويلة الأمد.

واستناداً إلى تجربته في تأسيس شركة "سبيس42" من خلال دمج أصول وخبرات كل من "جي42" و"مبادلة"، سلّط صباغ الضوء على أهمية المواءمة بين الأولويات الاستراتيجية المختلفة، ومراعاة مصالح الأطراف المعنية، والتركيز على بناء مؤسسة ناجحة وقادرة على تحقيق النمو بعد إتمام الصفقة.

وناقشت جلسة حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل التفاوض، أدارها البروفيسور بيتر زيمسكي، أستاذ الاستراتيجية في معهد "إنسياد"، التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على عمليات التفاوض وصنع القرار في المؤسسات.

وشارك في الجلسة كل من فارس عقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "ميتا"، وفهيم أحمد من شركة "جي42"، ومحمد الخوتاني من شركة "سيلزفورس" والدكتور هورست سيمون من مختبر "أديا"، وهيلين وانج من شركة "آبيكس جروب".

وناقش المشاركون الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الوصول إلى المعلومات، وتحسين العمليات التشغيلية، ودعم عملية صنع القرار المؤسسي.

وأكد عقاد أن أي حوار حول الذكاء الاصطناعي يجب أن يبدأ بفهم المخاوف الإنسانية المرتبطة بالتكنولوجيا ومعالجتها، قبل الانتقال إلى الجوانب التقنية أو التجارية.

من جانبه، سلط الخوتاني الضوء على التوسع المتسارع في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء ودعم القرارات التنفيذية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الأتمتة والمساءلة، ووصف التحدي الرئيسي بأنه يتمثل في الوصول إلى عتبة المخاطر المقبولة بأسرع وأكثر الطرق فاعلية.

كما تناولت المناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على قيمة المعلومات ودور الحكم البشري في اتخاذ القرار. وفي هذا السياق، قال فهيم أحمد، عندما تصبح المعلومات متاحة للجميع، يصبح الحكم السليم هو العنصر الأكثر ندرة وقيمة.

بدوره، طرح سيمون تساؤلات حول مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على استيعاب الأبعاد والسياقات الأوسع للنتائج التي يتوصل إليها، فيما أكدت وانج أن الثقة والعلاقات الإنسانية ستصبحان عاملين أكثر أهمية في بناء الميزة التنافسية في المستقبل.

وتناولت الجلسة الختامية التأثير المتزايد لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية والرأي العام على المفاوضات والقرارات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأدارت الجلسة الإعلامية بولا نوفل، بمشاركة برايان لوت من مبادلة، ونخلة الحاج من مجموعة "آي إم آي"، وإلدا شقير من "أومنيكوم ميديا جروب" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسلّط المشاركون الضوء على الدور المتنامي للإعلام في تشكيل التصورات العامة حول الصفقات الكبرى والمفاوضات الحساسة، وأهمية تحقيق التوازن بين الشفافية والسرية في البيئات التي تتسم بضغوط عالية وتدقيق متزايد.

وأكد لوت أهمية الصدق والوضوح عند التواصل بشأن المعاملات الاستراتيجية والصفقات المعقدة، فيما ميّز الحاج بين السرية المشروعة التي تقتضيها طبيعة بعض المفاوضات، وبين حجب المعلومات التي تستدعي المساءلة والتدقيق العام.