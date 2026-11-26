الشارقة في 26 نوفمبر/وام/ اطلع الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة خلال زيارته اليوم مركز خدمات المرور والترخيص يرافقه عدد من المديرين العامين ورئيس المركز على الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الخدمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين تجسيداً لرؤية مؤسسية طموحة تستشرف المستقبل وتواكب تطلعات أفراد المجتمع وتلبي احتياجاته وترتقي بتجربة المتعاملين وفق أرقى معايير التميز الحكومي.

يُعدّ مركز خدمات المرور والترخيص أحد أهم الركائز الرئيسة في تقديم الخدمات المرورية وترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة وواجهة مؤسسية حيوية ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات أفراد المجتمع وتولي القيادة أهمية بالغة لتعزيز دوره المحوري من خلال الارتقاء بكفاءة عملياته التشغيلية وتوظيف الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية المتقدمة وتقديم خدمات استباقية ومتكاملة تستجيب لتطلعات المتعاملين وتواكب أفضل الممارسات الحكومية في مجالات خدمة المتعاملين.

من جانبه أكد العميد خالد محمد الكي مدير مديرية المرور والدوريات رئيس المركز أن تطوير الخدمات يمثل أولوية استراتيجية في نهج شرطة الشارقة الرامي إلى ترسيخ منظومة حكومية متقدمة تضع المتعامل في صميم اهتماماتها وتسخّر إمكاناتها المؤسسية والتقنية للارتقاء بتجربته في مختلف مراحل الحصول على الخدمة مشيراً إلى أن جهود المركز تركز على تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتيسير الوصول إلى الخدمات وإنجازها بأعلى مستويات الجودة والكفاءة بما يعزز رضا المتعاملين وثقتهم ويرسّخ مكانة المركز نموذجاً متميزاً في تقديم الخدمات الحكومية المتخصصة في مجالات المرور والترخيص ويدعم تنافسية شرطة الشارقة في مجال التميز الخدمي.

وشارك سعادة القائد العام خلال الزيارة في احتفالات المركز بعيد الاتحاد الخامس والخمسين وسط أجواء وطنية جسّدت معاني الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد ومنجزاته الحضارية وعبّرت عن عمق الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.