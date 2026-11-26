العين في 26 نوفمبر /وام/ سلّط معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 الضوء على قطاع معدات الصيد والرماية الرياضية في دورته الثانية، حيث تعرض شركات مصنّعة محلية وإقليمية ودولية أحدث بنادق الرماية والمناظير والمعدات والأدوات المخصصة للصيد والأنشطة الخارجية.

ويقام المعرض برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتنظمه مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، ويجمع 1,020 شركة وعلامة تجارية من 50 دولة.

ويغطي العارضون مختلف جوانب القطاع، من شركات مصنّعة يمتد إرثها لقرون إلى مؤسسات أحدث تقدم أفكاراً جديدة في التصميم والهندسة إلى السوق الخليجية.

وتشارك شركة "كاراكال" الإماراتية، إحدى شركات مجموعة "إيدج"، بصفتها الراعي الرسمي للأسلحة في المعرض، بما يؤكد الدور المتنامي للصناعة الوطنية إلى جانب كبرى الأسماء العالمية.

ويستطيع الزوار الاطلاع على بنادق الصيد الفاخرة من "ميركل"، الشركة الألمانية التابعة لـ"كاراكال"، التي تصنّع منذ أكثر من قرن بنادق رياضية دقيقة التوازن. كما تعرض "كاراكال" مسدس "ليوا" الحصري، المنقوش بالذهب عيار 24 قيراطاً والمزخرف بثلاث تقنيات مختلفة.

وتحتفي شركة "رماي" لأسلحة وذخائر الصيد، ممثلة "بيريتا" في منطقة الخليج، بالذكرى الخمسمائة لتأسيس الشركة الإيطالية عبر إصدارات تذكارية خاصة. وتمتد مسيرتها الصناعية، التي تأسست عام 1526، عبر 16 جيلاً حافظت خلالها على حرفتها وطورتها في مختلف مراحل التحول التقني. كما تعرض "رماي" منتجات من "بينيلي" الإيطالية و"سي زد" التشيكية.

وتقدم شركة "أكويلا" ثلاث بنادق منافسات حديثة التطوير، إلى جانب مجموعة مختارة من أسلحة الصيد والرماية التنافسية، يُعرض عدد منها أمام الجمهور للمرة الأولى. وتعكس المنتجات المطورة محلياً، مثل منتجات "أكويلا"، أحد الأهداف الأساسية للمعرض، وهو إتاحة المنصة للمصنّعين الوطنيين للوقوف إلى جانب كبار الشركات العالمية والوصول إلى المشترين والهواة في أنحاء الخليج.

ويمتد هذا المزيج من التراث والأفكار الجديدة في أرجاء المعرض. ومن خلال قطاعاته المتخصصة الأربعة عشر، يوفر معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 نقطة التقاء تتبادل فيها العلامات العريقة والموزعون الإقليميون والشركات الحديثة الخبرات، وتستكشف التطورات في الأسواق الخليجية.

وتعرض الشركة التشيكية "كريابيرون"، المتخصصة في المسدسات الفاخرة والمنتجات ذات الإصدارات المحدودة، طراز "إليزيان" الذي صممه مالك الشركة المهندس قاسم الدوري. وقد حصل الطراز على المركز الأول عند عرضه لأول مرة في معرض متخصص في ألمانيا. ويتمتع الدوري بخبرة تزيد على 30 عاماً في التصميم .

ومع مشاركة 1,020 شركة وعلامة تجارية من 50 دولة، أصبح المعرض بوابة راسخة أمام المصنّعين الدوليين الراغبين في التوسع في المنطقة، ويبرز في الوقت نفسه قوة الصناعة الإماراتية على أرضها.

وتشارك "انترناشيونال جولدن جروب" عبر شركتها التابعة "فوكس لأدوات ومعدات الصيد"، التي تقدم أسلحة الصيد والملابس المتخصصة والإكسسوارات. وتعكس هذه المشاركة اتساع الخبرات الصناعية الإماراتية في الهندسة والتقنية والتصنيع.

ولا يقتصر حضور المعرض على دولة الإمارات، إذ يستقطب شركات إقليمية ترى فيه بوابة رئيسية إلى إحدى أكثر مجتمعات الصيد والأنشطة الخارجية نشاطاً في الخليج.

وتعرض شركة "دربل للتجارة" ومقرها الدوحة مناظير ومعدات بصرية للصيد والأنشطة الخارجية، مصنّعة في ألمانيا والصين واليابان والفلبين وغيرها من الدول.

وإلى جانب دوره التجاري، يشكّل المعرض منصة للصيد المسؤول، إذ يشجع، بجمعه المصنّعين والمؤسسات المتخصصة والهواة، الممارسات الأخلاقية واحترام الحياة الفطرية والأساليب المستدامة للصيد في الموائل الطبيعية، وهي قيم تقع في صميم التراث الإماراتي للصيد.

ويجمع المعرض في دورته الثانية الصناعة والمؤسسات المتخصصة والهواة لاستعراض أحدث التطورات في صناعتي الصيد والرماية، وتعزيز الصيد المسؤول، وصون التراث الشعبي الإماراتي، وفق الأنظمة القانونية والبيئية المعمول بها.