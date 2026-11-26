الفجيرة 26 نوفمبر/ وام/ احتفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بعيد الاتحاد الخامس والخمسين خلال حفل وطني أُقيم بمركز خدمات المرور والترخيص، بحضور سعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات والضباط ومنتسبي القيادة ومتعاملِي المركز.

يأتي هذا الحفل في إطار حرص القيادة العامة على إحياء المناسبات الوطنية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز روح التلاحم المجتمعي، تجسيداً للفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد وما حققته دولة الإمارات من إنجازات حضارية وتنموية على مدى خمسة وخمسين عاماً.

تضمن الحفل فقرات وعروضاً وطنية متنوعة، شملت معزوفات موسيقية قدمتها الفرقة الموسيقية العسكرية والفرقة الموسيقية لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وقصائد شعرية، إلى جانب عروض وطنية قدمها طلبة المدارس، جسّدت مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن واستحضرت معاني الاتحاد.

وشهد الحفل تكريم المشاركين والجهات المساهمة، تقديراً لجهودهم في إنجاح هذه المناسبة الوطنية.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن عيد الاتحاد يمثل محطة وطنية خالدة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز إرث الآباء المؤسسين، ومسيرة وطن أرسى دعائمه على الوحدة والتلاحم، ومضى بتوجيهات قيادته الرشيدة نحو الريادة والتميز وقال إن هذه المناسبة تجدد في نفوسنا العهد والولاء للقيادة والوطن، وتضاعف مسؤوليتنا في مواصلة العمل والعطاء، وصون مكتسبات الاتحاد، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، لتظل دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التقدم والازدهار.