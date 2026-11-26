الشارقة في 26 نوفمبر/وام/ تنظم شركة الشارقة لإدارة الأصول – الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة بالتعاون مع شركة "ميلت جلوبال" وبرعاية رسمية من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أمسية حوارية وتفاعلية بعنوان "في حب الإمارات مع ستيف هارفي" 2 ديسمبر المقبل في مسرح المجاز احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 .

تتضمن الأمسية مجموعة من القصص والتجارب الشخصية التي يستعرض من خلالها الإعلامي الأمريكي الشهير ستيف هارفي علاقته بدولة الإمارات إلى جانب حوار مباشر يتيح للجمهور التفاعل معه وطرح الأسئلة حول تجربته ورؤيته للدولة.

وقال الدكتور وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول :" تعكس استضافة شخصية عالمية بمكانة ستيف هارفي في الشارقة ما تتمتع به الإمارة من مقومات وجاذبية تؤهلها لاستقطاب أبرز الشخصيات والتجارب العالمية بما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً حيوياً للأعمال والثقافة والسياحة والاستثمار".

وأضاف :" نؤمن في شركة الشارقة لإدارة الأصول بأن بناء وجهة عالمية المستوى لا يقتصر على تطوير الأصول والمشاريع بل يمتد ليشمل استقطاب المبادرات والتجارب التي تضيف قيمة نوعية إلى الإمارة وتعزز جاذبيتها وترتقي بجودة الحياة فيها وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة لتزامنها مع احتفالات عيد الاتحاد الـ55 التي نستحضر فيها مسيرة دولة الإمارات وما حققته من إنجازات وما أرسته من نموذج في التنمية والاستقرار والتلاحم المجتمعي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وطموحها المستمر نحو المستقبل.

من جانبه قال ستيف هارفي :" أكثر ما أحبه في دولة الإمارات هو الشعور بالطمأنينة الذي يعيشه الإنسان فيها إنها واحة أمان يمكنك السير في الشوارع في ساعة متأخرة من الليل أو نسيان أحد أغراضك في سيارة أجرة وأنت على يقين بأنك ستجده عند متابعتك وقد لا يدرك من يعيشون هنا مدى استثنائية هذه الأمور إلا عندما يختبرون الحياة في أماكن أخرى وأكنّ احتراماً بالغاً لقيادة الإمارات التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها وهذا ما يمنح الثاني من ديسمبر مكانته الخاصة فهو مناسبة للاحتفاء بالرؤية التي جعلت كل هذه الإنجازات ممكنة.

بدوره قال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة :" تقدم أمسية «في حب الإمارات مع ستيف هارفي» منظوراً عالمياً متميزاً للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ 55 وهي مناسبة وطنية نستذكر فيها بكل اعتزاز الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين ونحتفي بمسيرة الدولة الحافلة بالإنجازات وما تجسده من قيم راسخة للوحدة والفخر والانتماء وتؤكد استضافة هذه الفعالية في الشارقة التزام الإمارة الراسخ بتعزيز التبادل الثقافي وإثراء خياراتها السياحية والترفيهية من خلال تجارب تجمع مختلف فئات المجتمع.

وأضاف :" يسرنا في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بصفتها راعياً رئيسياً للفعالية دعم هذا الاحتفال تأكيداً لالتزامنا المتواصل بالشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز جاذبية إمارة الشارقة كوجهة سياحية رائدة والارتقاء بتجارب الزوار والإسهام في النمو المستدام للقطاع السياحي في الإمارة".

يُعد (ستيف هارفي) من أبرز الشخصيات الإعلامية والتلفزيونية في الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل تقديراً خاصاً لدولة الإمارات.