الشارقة في 26 نوفمبر/وام/ كشفت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن خطتها البرامجية للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ 55 وتتضمن تغطية إعلامية شاملة عبر قنواتها وإذاعاتها ومنصاتها الرقمية لنقل أجواء الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية وإبراز قيم التلاحم والانتماء والاعتزاز بإنجازات دولة الإمارات ومسيرتها الحضارية.

وأكد سعادة سالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون أن عيد الاتحاد محطة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها ويجسد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز أرست دعائم دولة قوية وموحدة وفتحت أمامها آفاق التقدم والازدهار.

وقال سعادته إن الهيئة حرصت على إعداد خطة برامجية متكاملة تواكب أهمية المناسبة وتعكس روح الاتحاد والقيم الأصيلة التي تقوم عليها الدولة وفي مقدمتها التلاحم والتعايش والتسامح مؤكداً دور الإعلام في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الولاء والانتماء لدى الأجيال وتعريفهم بمحطات الاتحاد وإنجازاته وقصصه الملهمة.

و تستهل الهيئة تغطيتها يوم 30 نوفمبر ببث موحد بين قنواتها احتفاءً بيوم الشهيد وتسليطاً للضوء على تضحيات الشهداء ومكانتهم الوطنية من خلال استضافة شخصيات تتناول دلالات المناسبة وقيم الوفاء والانتماء والتضحية.

وفي 1 ديسمبر تقدم الهيئة البث الموحد "فرحة وطن" بمشاركة تلفزيون الشارقة والشارقة الرياضية والوسطى من الذيد والشرقية من كلباء وإذاعة الشارقة متنقلاً بين مواقع مختلفة في مدن الإمارة لنقل الفعاليات والاحتفالات ومشاركة الجمهور أجواء المناسبة .. وتشارك الهيئة أيضا في البث الموحد لقنوات وإذاعات الدولة "عيشي إماراتي" يوم 2 ديسمبر.

ويشارك تلفزيون الشارقة في "فرحة وطن" عبر استوديو خاص من منتزه كشيشة بمدينة الشارقة ينقل من خلاله أجواء الفرح والابتهاج المصاحبة للاحتفالات السائدة مستضيفا شخصيات من الإمارة .

وتقدم قناة الشرقية من كلباء تغطيات ميدانية تنقل أجواء الاحتفال من مدن ومناطق الإمارة بما فيها كلباء ووادي الحلو وخورفكان ودبا الحصن إلى جانب مشاركتها في "فرحة وطن" يوم 1 ديسمبر بنقل مباشر من كورنيش خورفكان.

وتُخصِّص قناة الوسطى من الذيد تغطيةً مميزة عبر برنامج "احتفالات عيد الاتحاد 2026" الذي يتضمن نقلاً مباشراً من منطقة فلي التراثية في المدام والقرية التراثية في مدينة مليحة واحتفالات حصن الذيد إلى جانب نقل مباشر ضمن برنامج «يوميات الوسطى» من حديقة البطائح فضلاً عن تقارير ميدانية ترصد أجواء الاحتفالات.

وتحتفي قناة الشارقة 2 بفقرة توثيقية تستعرض مسيرة الدولة وإنجازاتها منذ قيام الاتحاد بمشاركة شخصيات إماراتية جامعاً بين المشاهد الأرشيفية والمعاصرة والمقابلات مع تسليط الضوء على التنمية والهوية الوطنية ودور المرأة والأسرة في بناء المجتمع.

وتقدم قناة الشارقة الرياضية فقرتها ضمن "فرحة وطن " من خلال استوديو خاص من شاطئ الحيرة وأعدت لجمهورها فيلماً وثائقياً يوثق تاريخ الحركة الرياضية في الإمارة وأبرز محطاتها .

وتواصل القناة تغطية البطولات خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها نهائي كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم ونهائي كأس السوبر لكرة قدم الصالات.

وتشارك إذاعة وقناة القرآن الكريم بالشارقة في المناسبة ببث الأدعية والابتهالات التي تسأل الله تعالي أن يحفظ الإمارات وأن يديم عليها الأمن والأمان والرخاء إلى جانب منشورات وطنية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتخصص إذاعة الشارقة أكثر من 18 ساعة من البث تشمل فقرتها ضمن البث الموحد لقنوات الهيئة "فرحة وطن" في الأول من ديسمبر من منطقة الجادة وتشارك في البث الإذاعي الموحد مع إذاعات الدولة "صوت الإمارات" يوم 2 ديسمبر .

وتتيح منصة "مرايا" لجمهورها متابعة الاحتفالات المنقولة عبر قنوات الهيئة مع إرسال إشعارات فورية عند بدء البث فيما يواكب قطاع الإعلام الرقمي مختلف البرامج والتغطيات والفعاليات في إمارة الشارقة لنقل أجواء الاحتفاء وتعزيز حضور المناسبة عبر المنصات الرقمية.